Da wird mir schlecht: Deutscher Bischof grenzt AfD-Wähler aus

In diesem Video spricht DDr. Raphael Bonelli Klartext über einen Bischof, der AfD-Wähler ausgrenzt. Ausschnitt aus Kissler Kompakt 1.4.2025: Die Ausgrenzung der AfD-Wähler durch Bischof Bätzing steht im krassen Widerspruch zur Praxis und Lehre der katholischen Kirche. Er ist auf dem Bischofsstuhl und als Vorsitzender der Bischofskonferenz komplett fehl am Platz.

Raphael Maria Bonelli (* 10. September 1968 in Schärding, Oberösterreich) ist ein österreichischer Neurowissenschaftler und Psychiater. Er hat umfangreich zur symptomatischen Arzneimitteltherapie von Chorea Huntington publiziert. Bonelli arbeitet als Psychiater und systemischer Therapeut in eigener Praxis. Daneben leitet er das 2009 von ihm mitgegründete und 2020 in eine GmbH umgewandelte RPP-Institut. Er ist zudem Autor mehrerer Bücher über psychologische Themen, die sich an ein breiteres Publikum richten, und äußert sich auf dem 2010 gegründeten YouTube-Kanal des von ihm geleiteten Instituts häufig zu psychiatrischen, psychologischen und gesellschaftlichen Themen. (Quelle)