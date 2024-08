England: Von „Allahu akbar“- Migranten gejagte Polizei jagt Regierungskritiker

(David Berger) Während Polizisten in England von der linkstotalitären Regierung missbraucht werden, um Regimekritiker ins Gefängnis zu stecken, werden deren Kollegen von „Allahu akbar“ schreienden Migranten durch die Straßen englischer Städte gejagt. Wird England zum ersten Dominostein, der das „Haus Europa“ endgültig zum Einsturz bringt?

Wer kurz und knapp wissen will, was in England derzeit – jenseits einer komplett abartigen Berichterstattung der Mainstreammedien sowohl in Großbritannien als auch in Deutschland – passiert, der ist derzeit auf X besonders gut aufgehoben. Spätestens seitdem Joe Biden seinen Rücktritt als Präsidentschaftskandidat auf X (statt bei einem der großen TV-Sender, in der New York Times, dem Wall Street Journal oder bei USA Today) bekannt gab, war klar: X ist die mediale Plattform, auf der man derzeit am umfangreichsten und schnellsten über das informiert wird, was in der Welt vor sich geht.

Auch England hat jetzt eine Stasi, die Regierungskritiker ins Gefängnis steckt

Zwei Videos aus England zeigen in der Zusammenschau, in welch sinistren Situation sich dieses nun von einer linken Regierung terrorisierte Land befindet.

In dem ersten Video kündigt ein Vertreter der Regierung an, dass von nun an die Polizei ausgesandt wird, um Personen zu verhaften, die Material posten oder retweeten, das wahrscheinlich „Hass schürt“: „Wir haben engagierte Polizeibeamte, die die sozialen Medien durchforsten. Ihre Aufgabe ist es, nach diesem Material zu suchen.“

Insane Censorship in the UK Police are being sent to arrest people who post or retweet material deemed likely to ‚incite hate‘. „We do have dedicated police officers who are scouring social media. Their job is to look for this material.“ pic.twitter.com/cMtZwVimHT — Canadian Refusenik 🍁 (@cdnrefusenik) August 7, 2024

Wie das dann konkret aussieht, zeigt ein zweites Video, in dem ein alter, schwer kranker Mann abgeführt werden soll, der angeblich in den sozialen Medien einen Hasspost hinterlassen hat:

British police are now raiding homes of elderly people because they posted „offensive“ comments on social media. The stasi has returned.pic.twitter.com/x2hMRM2hy6 — PeterSweden (@PeterSweden7) August 5, 2024

Maskierte „Allahu Akbar“-Riots jagen Polizisten

Zum Vergleich dazu Videoaufnahmen ebenfalls von gestern, die natürlich in den großen Medien nicht gesendet wurden. Maskierte Banden ziehen durch die Straßen von Sheffield, rufen aggressiv „Allahu Akbar“ und jagen eine Gruppe Polizisten vor sich her:

BREAKING: Masked gangs reportedly roaming the streets of Sheffield shouting „allah akhbar“ Will the mainstream media report on this? 👇pic.twitter.com/ogvZBT8Wpe — PeterSweden (@PeterSweden7) August 7, 2024

England vor der Kapitulation

Eigentlich ist mit diesen drei Videos alles gesagt, was uns Tagesschau & Co (ebenso wie den Visa-Skandal rund um das Auswärtige Amt und Frau Baerbock) krampfhaft verschweigen, um uns mit Fakenews wie damals im Zusammenhang mit den Correctiv-Verschwörungsphantasien abzuspeisen.

Kurz: England – terrorisiert durch eine links-totalitäre NWO-Regierung und repräsentiert durch einen Monarchen, der seinen Ehrentitel als „Verteidiger des Glaubens“ nun auf den Islam statt die anglikanische Kirche bezieht – steht kurz vor der Kapitulation.

Der erste Dominostein

Man soll den Teufel nicht an die Wand malen. Aber seine Legionen sind längst unter uns. Der Fall Großbritanniens könnte der erste kippende Dominostein für die von Schwab, Soros & Co gewünschte Destruktion des alten Europa sein. Die gewaltbereiten Muslime mit ihrem Traum von Kalifaten geleiteteten Eurabia sind dabei für den deep state nur nützliche Idioten, die man jetzt noch einspannt, umso viel wie möglich zu eskalieren. Wenn alles in Trümmern liegt, heißt es dann nach Schiller: „Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen.“ … So einfach wird man aber die gerufenen Geister nicht loswerden, denn der Islam wird den Weg zur neuen Weltordnung, die auch seinem Weltbild widerspricht, nicht so einfach frei geben.

Wenn sich das christliche Abendland nicht schleunigst auf seine Wurzeln, seine Kraft, seine Ideale besinnt und diese bedingungslos einfordert; wenn es nicht entschlossen die vertreibt, die unsere Heimat mit geradezu dämonischer Besessenheit zerstören wollen, wird es bei einem solchen Endkampf zwischen Islam und neuer Weltordnung schon Geschichte sein: Kyrie eleison!

