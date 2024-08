US-Satanisten bedanken sich bei Olympischem Komitee

(David Berger) Die in den USA etablierte „Church of Satan“ hat sich bei den Veranstaltern der Olympischen Spiele von Paris ausdrücklich bedankt. Die Eröffnungszeremonie hätte die Macht der menschlichen Freiheit über Gott gefeiert.

Unser Tweet des Tages:

🇺🇸 L’Église américaine de Satan a remercié les organisateurs des Jeux olympiques pour l’étonnante cérémonie d’ouverture. Le grand prêtre l’a qualifiée de “triomphe de la liberté humaine sur Dieu”.

♦ Donc la liberté humaine sur Dieu, c’est Satan… Euh, on peut être détaché des… pic.twitter.com/NT0qWVwz3k — Pascal Laurent (@Pascal_Laurent_) August 3, 2024

Olympia als „Satanische Party“?

Die Church of Satan (CoS) ist eine religiöse Organisation, die sich der Religion des Satanismus widmet, wie sie von Anton Szandor LaVey definiert wurde. Sie wurde 1966 in San Francisco von LaVey gegründet und gilt als die „älteste satanische Religion, die noch immer existiert“, und vor allem als die einflussreichste, die „zahlreiche Nachahmer und abtrünnige Gruppen“ inspiriert hat.

Nach Angaben der Kirche wurde der Satanismus von LaVey und seiner Kirche als „Religion und Philosophie“ „kodifiziert“. Die Kirche wurde in einer Zeit gegründet, in der es ein großes öffentliches Interesse an Okkultismus, Hexerei und Satanismus gab, und erlebte nach ihrer Gründung mehrere Jahre lang eine Blütezeit. Berühmtheiten besuchten LaVey’s satanische Partys und er wurde in Talkshows eingeladen. Seine Satanische Bibel verkaufte sich fast eine Million Mal. (Quelle)

Neben hohen Kirchenleuten hatte auch Donald Trump Jr. ist auf den Einfluss des Satanismus bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in Paris hingewiesen. Ähnliche Beobachtungen hatten auch zu Proteste gegen den letzten ESC geführt, wo ebenfalls Satanismus offen gefeiert wurde.

Welche Rolle spielt Satan in der neuen Weltordnung bzw. dem deep state?

Die beste und theologisch überzeugendste Antwort hat dieser us-amerikanische Priester gegeben:

Quelle: https://www.instagram.com/deusrexmundi/

