Am Samstag, dem 21. November, erscheint die erste gedruckte Ausgabe von „NIUS – Die Wochenzeitung für Deutschland“. Das Nachrichtenportal um Julian Reichelt bringt damit seine Auswahl an politischen Beiträgen und Debatten jeden Sonnabend an den Kiosk und zu den Abonnenten nach Hause.

Wer die Woche gern mit einer Zeitung in der Hand Revue passieren lässt, hat damit eine neue Wahl. NIUS versammelt ausgewählte Beiträge aus seinem Onlineangebot in einem Blatt, das man beim Samstagsfrühstück durchblättern und am Sonntag in Ruhe zu Ende lesen kann. Der Schritt vom Bildschirm aufs Papier ist ein erfreulicher Zuwachs für die Vielfalt am Zeitungskiosk.

Mit NIUS bekommen die „Junge Freiheit“ und andere alternative Druckmedien einen ernst zu nehmenden Mitbewerber am Kiosk. Zugleich kann der Neuzugang den Markt beleben, wenn er Leser, die politische Nachrichten bislang vor allem am Bildschirm verfolgen, wieder für eine gedruckte Wochenzeitung gewinnt. Wie groß die Konkurrenz tatsächlich wird, zeigt sich daran, wie viele Leser nach dem Startangebot dabeibleiben.

Die gedruckte Ausgabe kostet im Abo einschließlich E-Paper 15 Euro im Monat. Das reine Digitalabo gibt es für 12 Euro. Zum Start zahlen Besteller bis zum 20. Dezember mit dem jeweiligen Aktionscode im ersten Monat nur fünf Euro. Für bestehende NIUS-Unterstützer mit laufendem Beitrag gilt der Einstiegspreis mit eigenem Code drei Monate lang. Die Mindestlaufzeit beträgt jeweils drei Monate.

Zum Startangebot und den Aktionscodes.