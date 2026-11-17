Ein Fußballweltmeister als Bundespräsident? Die NachDenkSeiten verteidigen Thomas Berthold gegen seine Kritiker – und stellen eine Frage, die über seine Person hinausweist: Wie offen ist die Republik für einen Staatspräsidenten außerhalb des vertrauten Politikbetriebs?

Es kommt selten vor, dass die NachDenkSeiten einer politischen Personalentscheidung der AfD ausdrücklich etwas abgewinnen. Umso bemerkenswerter ist der Kommentar von Marcus Klöckner vom 17. November. Unter der Überschrift „Berthold als Bundespräsident? Ein politischer Geniestreich“ nimmt er die Reaktionen auf die von ihm berichtete Nominierung des früheren Fußballnationalspielers auseinander. Seine These: Gerade die Empörung über den Kandidaten mache sichtbar, wie sehr ein bestimmtes politisches Milieu die höchsten Staatsämter als sein angestammtes Terrain betrachte.

Klöckner würdigt insbesondere Bertholds öffentliche Kritik an den Coronamaßnahmen. Er sieht darin persönlichen Mut in einer Situation, in der Widerspruch erhebliche gesellschaftliche Kosten verursachen konnte. Die ablehnenden Reaktionen verschiedener Medien deutet er dagegen als Ausdruck eines Betriebs, der Anpassung belohne und Abweichler herabsetze. Auch Ulf Poschardts Kritik an der Personalentscheidung greift er auf: Hinter dessen Forderung nach einem Signal an die bürgerliche Mitte erkennt Klöckner vor allem den Wunsch nach politischer Einordnung in bestehende Verhältnisse. Damit berührt der Beitrag einen wunden Punkt. Bei der Besetzung des höchsten Staatsamtes wird regelmäßig über Erfahrung, Integrationskraft und persönliche Glaubwürdigkeit gesprochen. Das sind vernünftige Maßstäbe. Fragwürdig wird es dort, wo die Zugehörigkeit zum richtigen politischen Umfeld stillschweigend als zusätzliche Eintrittskarte verlangt wird.

Wem gehört das höchste Amt im Staat?

Ein Bundespräsident soll das ganze Land repräsentieren. Dazu gehören auch Bürger, die sich von den etablierten Parteien nicht mehr vertreten fühlen, die während der Coronazeit staatliches Handeln kritisierten oder die dem öffentlich vorgetragenen Konsens misstrauen. Ihre Zugehörigkeit zur Republik hängt nicht davon ab, ob ihre Ansichten in Redaktionen Zustimmung finden.

Selbstverständlich ersetzt eine erfolgreiche Sportkarriere keine Prüfung politischer Eignung. Auch ein Weltmeister muss sich Fragen nach seinem Urteilsvermögen, seinen öffentlichen Aussagen und seinem Verständnis des Amtes gefallen lassen. Wer konkrete Behauptungen Bertholds für falsch hält, sollte sie benennen und widerlegen. Gerade darin bestünde eine ernsthafte Auseinandersetzung mit seiner Kandidatur. Die umgekehrte Frage ist allerdings ebenso berechtigt: Welche besondere Befähigung zum überparteilichen Repräsentanten erwirbt ein Politiker allein dadurch, dass er jahrzehntelang Parteifunktionen bekleidet hat? Eine lange Karriere kann Erfahrung vermitteln. Sie kann aber auch Abhängigkeiten, eingeübte Feindbilder und eine beträchtliche Entfernung vom Alltag der Bürger hervorbringen.

Der interessante Gedanke des NachDenkSeiten-Beitrags liegt deshalb in der Verschiebung des Blickwinkels. Über einen ungewöhnlichen Kandidaten wird stets auch darüber gestritten, wer in Deutschland politische Würde zugesprochen bekommt – und wer sie angeblich schon durch seine Herkunft aus dem falschen Lager verwirkt hat. Wer Berthold für ungeeignet hält, kann dafür Argumente vorbringen. Wer ihn lediglich verächtlich macht, liefert noch keinen Beleg für die eigene demokratische Überlegenheit. Ein höchstes Staatsamt verdient eine offene Debatte. Dazu gehört die Bereitschaft, auch einen Bewerber außerhalb der gewohnten Parteikarrieren nach nachvollziehbaren Maßstäben zu beurteilen.

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