Eine Nürnberger Metzgerei verschenkt Leberkäsebrötchen gegen Rassismus. Anlass sind berichtete Anfeindungen gegen eine Mitarbeiterin aus Simbabwe. Inzwischen gehören auch bedruckte T-Shirts zur Aktion.

Die Metzgerei Freyberger in Nürnberg-Katzwang will unter dem Motto „Kein Leberkäsweggle für Rassisten“ 150 kostenlose Leberkäsebrötchen verteilen. Laut Welt ist die Aktion für Mittwoch zwischen 10 und 12 Uhr vorgesehen. Eine anonyme Spende und eine entsprechende Aufstockung durch den Inhaber finanzieren die Ausgabe. Angeboten werden klassischer Leberkäse und eine Rindfleischvariante. Hintergrund sind Schilderungen der 26-jährigen Fachverkäuferin Define Kamhuka. Die aus Simbabwe stammende Mitarbeiterin hat in dem Betrieb ihre Ausbildung abgeschlossen. Nach Angaben der Metzgerei verweigerten einzelne Kunden die Bedienung durch sie und äußerten sich abfällig über ihre Hautfarbe und Herkunft. Die große Mehrheit der Kundschaft begegne ihr hingegen mit Wertschätzung, erklärte Inhaber Dirk Freyberger gegenüber inFranken.de. Später berichtete er auch von Beleidigungen und Morddrohungen gegen sich. Die Polizei ermittelt laut Welt. Parallel verkauft der Betrieb Aktionsshirts für 19,90 Euro; jeweils vier Euro sollen wohltätigen Zwecken zugutekommen.

Haltung, frisch aufgeschnitten

Wer seine Mitarbeiter beleidigt, fliegt raus: Das wäre eine klare, nachvollziehbare Hausregel. Doch inzwischen muss selbst aus einer Selbstverständlichkeit eine moralische Großveranstaltung werden – mit Kampagnenspruch, Gratisverpflegung und passender Textilkollektion. Der Anstand kommt offenbar erst dann richtig zur Geltung, wenn man ihn auch anziehen kann.

Man stelle sich den gefährlichen Rassisten vor, der angesichts eines verweigerten Leberkäsebrötchens erschüttert seine Weltanschauung überdenkt. Jahrzehnte der politischen Bildungsarbeit scheiterten – aber jetzt kommt die heiße Theke. So wird aus berechtigtem Rückhalt für eine Angestellte ein PR-Spektakel mit Senf. Die Verkäuferin verdient Respekt. Ob der durch ein bedrucktes T-Shirt wächst, ist eine andere Frage. Sicher ist nur: Die öffentliche Aufmerksamkeit gibt es zur Aktion gratis dazu.