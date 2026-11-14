Christusfigur zerstört: Der zunehmende Hass auf das Heilige

(David Berger) Ein Mann nimmt eine Christusfigur vom Kreuz, posiert damit – dann zerbricht sie auf dem Straßenpflaster. Der Vorfall in Litauens Hauptstadt Vilnius wirft erneut die Frage auf, welchen Schutz christliche Heiligtümer in Europa noch genießen. Und woher dieser Hass auf das Christentum, besonders die katholische Kirche kommt.

Am Abend des 11. November wurde im Innenhof der Wallfahrtskirche der Göttlichen Barmherzigkeit in Vilnius eine goldfarbene Christusfigur zerstört. Veröffentlichte Videoaufnahmen zeigen einen Mann, der mit der vom Kreuz genommenen Figur posiert, während sein Begleiter ihn fotografiert. Als die Skulptur zerbricht, fliehen die beiden. Nach Angaben des litauischen Senders LRT ermittelt die Polizei wegen Störung der öffentlichen Ordnung. Die Identität des Verdächtigen war am 13. November noch ungeklärt. Die Männer sprachen Englisch; ihre Staatsangehörigkeit ist damit nicht bewiesen.

Der Vorfall trifft auf eine beunruhigende europäische Entwicklung. Die Beobachtungsstelle OIDAC Europe erfasste für 2024 insgesamt 94 Brandanschläge auf Kirchen und andere christliche Stätten – nahezu doppelt so viele wie im Vorjahr. Allein für Oktober 2026 dokumentierte sie 33 Vorfälle gegen Christen, christliche Symbole und Gotteshäuser, darunter 14 Fälle von Vandalismus und neun Schändungen.

Welche Motive hinter der Tat in Vilnius stehen, ist bislang offen. Doch auch ohne nachgewiesenes Hassmotiv bleibt die demonstrative Respektlosigkeit gegenüber einem christlichen Heiligtum. Für Gläubige ist der gekreuzigte Christus kein beliebiges Dekorationsstück und keine Requisite für ein Erinnerungsfoto.

Abnehmender Respekt auch unter Gläubigen

Die Frage nach der Ehrfurcht stellt sich allerdings auch innerhalb der katholischen Kirche. Wer Sakrilegien und Blasphemien beklagt, muss zugleich fragen, welchen Stellenwert die Verehrung des Heiligen im eigenen kirchlichen Leben noch besitzt: Wird dem Allerheiligsten Altarsakrament in der Feier der Liturgie und im Verhalten der Gläubigen die gebotene Ehrfurcht erwiesen? Erhält die Verehrung der Jungfrau und Gottesmutter Maria den ihr angemessenen Raum? Wo das Bewusstsein für das Heilige auch in den Gottesdiensten verblasst, verliert das kirchliche Zeugnis an Überzeugungskraft. Die Verantwortung der Täter mindert das nicht. Es verpflichtet die Kirche jedoch, die Ehrfurcht, die sie von der Gesellschaft erwartet, selbst sichtbar vorzuleben.

Eine Gesellschaft, die religiöse Toleranz ernst nimmt, muss auch christliche Gotteshäuser und Glaubenszeichen wirksam schützen. Dazu gehören konsequente Ermittlungen – und die Bereitschaft, die Verletzung christlicher Glaubensgefühle öffentlich ebenso ernst zu nehmen wie die anderer Religionsgemeinschaften. Und zwar nicht nur im Interesse des Christentums, sondern auch der Menschlichkeit: Wie schmal die Grenze zwischen der Schändung des Gottesbildes und der Missachtung des Menschen als Gottes Ebenbild werden kann, zeigt die Geschichte seit der Französischen Revolution.

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