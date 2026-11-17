(David Berger) Kardinal Gerhard Ludwig Müller warnt vor einer Kirche, die sich auf humanitäre Aufgaben reduzieren lässt und dabei Christus aus dem Blick verliert. Bei einem Vortrag in Rom wandte sich der frühere Glaubenspräfekt zugleich gegen den „neo-sozialistischen Wokismus“ unserer Zeit.

Bei einer Veranstaltung im römischen Sturzo-Institut am 11. November hat Kardinal Gerhard Ludwig Müller die übernatürliche Sendung der Kirche hervorgehoben. Anlass war die Vorstellung zweier Bücher des amerikanischen Autors Robert Royal über Christenverfolgung und Martyrium. Das Portal AdVaticanum berichtete am folgenden Tag unter Berufung auf ein ihm vorliegendes Redemanuskript. Müller stellte die Feindschaft gegen das Christentum in einen geschichtlichen Zusammenhang. Dabei nannte er Nationalsozialismus, Französische Revolution, Kommunismus und politischen Islamismus sowie den „neo-sozialistischen Wokismus“. Den christlichen Märtyrer verstand er als Zeugen Christi und seiner Erlösung.

Zugleich kritisierte der Kardinal die Verengung des Christentums auf innerweltliche, humanitäre und kulturelle Zwecke. Eine solche Sicht verkürzt nach seiner Darstellung den Auftrag der Kirche. Auch kirchliche Selbstbezogenheit nahm er ins Visier: Christliche Spiritualität verlangt die Ausrichtung auf Christus. Der Glaube beseitigt dabei weder die Angst vor Verfolgung noch vor dem Tod; seine Hoffnung gründet im Auferstandenen.

Wenn gesellschaftliche Anerkennung zum Glaubensmaßstab wird

Müllers Warnung trifft einen empfindlichen Punkt. Eine Kirche, die ihre Berechtigung vor allem mit ihrer gesellschaftlichen Nützlichkeit begründet, gerät in eine selbstgestellte Falle. Sie muss dann immer wieder nachweisen, dass sie die Erwartungen ihrer weltlichen Geldgeber, politischen Gesprächspartner und medialen Beurteiler erfüllt. Die Frage nach der Wahrheit droht hinter der Frage nach der Akzeptanz zu verschwinden.

Nächstenliebe gehört zum christlichen Glauben. Wer Hungrige speist, Kranke pflegt oder Verfolgten hilft, erfüllt einen konkreten Auftrag Christi. Doch aus dieser Verpflichtung folgt kein Recht, die Verkündigung abzuschaffen. Zum Menschen gehört auch seine Seele. Eine Seelsorge, die über Erlösung, Sünde, Umkehr und ewiges Leben verlegen schweigt, enthält ihm gerade das vor, was nur die Kirche ihm geben kann.

Auch die Auseinandersetzung mit dem Wokismus muss deshalb theologisch geführt werden. Wo der Mensch sich selbst zum uneingeschränkten Schöpfer seiner Natur und seiner moralischen Maßstäbe erklärt, steht das christliche Verständnis der Schöpfung zur Debatte. Kirchliche Funktionäre können diesen Konflikt mit freundlichen Formeln überdecken. Auflösen können sie ihn dadurch nicht.

Die Märtyrer widerlegen das Evangelium der Anpassung

Die Erinnerung an die Märtyrer stellt eine wichtige Frage an den heutigen Kirchenbetrieb: Was ist uns das Bekenntnis zu Christus wert? Wer für seinen Glauben Verfolgung erduldet, bezeugt eine Wahrheit, die schwerer wiegt als gesellschaftlicher Beifall.

Gerade deshalb braucht die Kirche den Mut zur eigenen Botschaft. Für eine weitere moralische Begleitagentur des Zeitgeistes benötigt niemand Sakramente, Priestertum und apostolische Überlieferung. Eine Kirche, die sich ihres übernatürlichen Auftrags schämt, gibt ihre kostbarste Gabe preis. Müllers Mahnung verdient deshalb auch dort Gehör, wo man kirchliche Erneuerung bislang vor allem an neuen Gremien und zeitgemäßen Parolen erkennt.

Kontrast zur wohlwollenden Unverbindlichkeit Kardinal Marxs

Wie nötig Müllers Mahnung ist, zeigt ein von Communio dokumentierter Auftritt Kardinal Reinhard Marx’ in München. Zwar erklärte Marx dort: „Die Zukunft der Kirche hängt für mich an der Eucharistie!“ Doch bei der Frauenordination fragte er nach Menschen, die der Eucharistie vorstehen „und das schön machen könnten“.

Darin liegt eine bemerkenswerte Verschiebung: Über das sakramentale Amt entscheidet keine ästhetische Befähigung zur Feiergestaltung. Wer die überlieferte Ordnung infrage stellt, muss sich an ihrer theologischen Begründung messen lassen; der Hinweis auf inzwischen selbstverständliche Polizistinnen und Fußballerinnen ersetzt diese Auseinandersetzung nicht. Besonders dürftig fällt vor diesem Hintergrund Marx’ Zukunftshoffnung aus: Menschen sollen die Kirche begrüßen, auch wenn ihnen unklar bleibt, was sie glauben wollen. Ein Kardinal sollte sich mit solcher wohlwollenden Unverbindlichkeit nicht zufriedengeben. Müllers Mahnung verlangt mehr: Christus verkünden, zur Umkehr rufen und den Glauben als Wahrheit bezeugen. Eine Kirche, die vor allem schön feiern und sympathisch erscheinen möchte, droht genau jene geistliche Kraft zu verspielen, von der sie lebt.

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