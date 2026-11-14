Weltmeister für Bellevue: AfD nominiert Thomas Berthold

Ein Fußballweltmeister will Bundespräsident werden: Die AfD schickt den parteilosen Thomas Berthold ins Rennen um das höchste Staatsamt. Die Parteispitze verbindet mit seiner Kandidatur den Anspruch auf einen politischen Neustart.

Der Fußballweltmeister von 1990, Thomas Berthold, ist der Bundespräsidentenkandidat der AfD. Das teilte die Partei am Samstag mit. Der 62-jährige gebürtige Hanauer begann seine Profikarriere in der Saison 1982/83 bei Eintracht Frankfurt und stand insgesamt bei sechs Erstligisten unter Vertrag. Ein Parteibuch besitzt er nicht.

AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla und Alice Weidel begründen die Entscheidung mit dem Wunsch nach einem Staatsoberhaupt, das über Parteigrenzen hinweg verbinden könne. „Wir setzen bewusst auf einen Bewerber ohne Parteibuch, denn wir wollen einen echten Neustart an der Spitze unseres Staates ermöglichen“, erklären sie. Dazu brauche es einen Kandidaten jenseits parteipolitischer Interessen und eingespielter Seilschaften. Bertholds Erfahrung als Mannschaftssportler soll dabei zum politischen Programm werden: Gemeinsam auf ein Ziel hinzuarbeiten und Menschen zusammenzuführen, sehen Chrupalla und Weidel als seine Stärken. Sie seien überzeugt, dass er auch über die eigene Partei hinaus wählbar sei.

„Wer für alle spricht, sollte von allen gewählt sein“

Die Kandidatur setzt damit ein bewusstes Signal gegen die übliche Rekrutierung des Staatsoberhaupts aus den Reihen langjähriger Berufspolitiker. Ob Berthold daraus tatsächlich Unterstützung über das AfD-Lager hinaus gewinnen kann, wird sich zeigen. Mit seiner Nominierung steht jedenfalls eine Frage im Raum, die über seine Person hinausweist: Wie viel parteipolitische Unabhängigkeit wünschen wir uns an der Spitze des Staates?

Thomas Berthold bedankte sich für die Nominierung und betonte, dass er „als parteiloser Kandidat an. Mein Anspruch ist es, ein Bundespräsident für alle Bürger zu sein, egal wo sie leben und wen sie wählen. Ich stehe für Versöhnung in einer gespaltenen Gesellschaft. Ich möchte unser Land nach innen einen und nach außen würdig vertreten. Und ich sage offen: Das Staatsoberhaupt sollte direkt vom Volk gewählt werden. Wer für alle spricht, sollte von allen gewählt sein.“ – so Berthold auf X.

Max Otte: „Du bist ein Vorbild für alle Deutschen“

Max Otte, der AfD-Kandidat bei der letzten Bundespräsidentenwahl freut sich: „Thomas steht für ein Deutschland, das Weltspitze ist – und wieder sein kann, wenn es will. Er nahm an insgesamt drei Weltmeisterschaften in Mexiko (1986), Italien (1990) und den USA (1994) teil und wurde 1990 mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister. Ich bin froh, dass ich dabei helfen konnte, auch diesmal einen würdigen, weltoffenen und welterfahrenen Kandidaten zu präsentieren, der für ein anderes, besseres Deutschland steht.

Thomas hat vier Jahre bei Hellas Verona und AS Rom gespielt, später noch einmal in der Türkei. Mit seinem mutigen Eintreten gegen die Corona-Diktatur hat er Zivilcourage und Bürgersinn gezeigt. Thomas, Dein starkes Rückgrat wirst Du für die Kandidatur gut gebrauchen können. Mit Deiner Integrität, Geradlinigkeit, Weltoffenheit und Leistungsorientierung bis Du ein Vorbild für alle Deutschen. Ich wünsche Dir viel Erfolg!“

Und Peter Boehringer ergänzt: „Kenne Thomas Berthold persönlich. Falls diese Kandidatur übermorgen bestätigt werden sollte: guter Mann. Schon lange kein (reiner) Fußballer mehr. Positiver Aktivist für Deutschland seit vielen Jahren!“

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