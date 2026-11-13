Papst Leo XIV: Mann und Frau statt Genderwahn!

(David Berger) Die Familie geht dem Staat voraus, ihre Rechte stehen nicht zur politischen Disposition – und ihre Grundlage ist die Verbindung von Mann und Frau. Mit seiner Ansprache in Lima hat Papst Leo XIV. der Vorstellung widersprochen, Geschlecht und Familie ließen sich nach ideologischen Vorgaben beliebig neu definieren.

Bei einer Begegnung über die Zukunft des peruanischen Volkes vor der Kathedrale von Lima am 12. November verteidigte der Papst die Grundlagen des christlichen Familienverständnisses. Er erklärte: „Die Familie ist die erste natürliche Gesellschaft, Trägerin eigener Rechte.“ Staatliche Gesetze müssten diese Wirklichkeit anerkennen und schützen; öffentliche Institutionen hätten Familien zu unterstützen, statt deren Aufgaben und Stellung an sich zu ziehen.

Darin liegt eine naturrechtliche Grundsatzaussage: Die Familie verdankt ihre Existenz und ihre ursprünglichen Rechte keiner staatlichen Erlaubnis. Der Gesetzgeber findet sie als eine in der menschlichen Natur begründete Gemeinschaft vor. Leo verweist hierfür ausdrücklich auf das Kompendium der Soziallehre der Kirche. Seine Argumentation verbindet das Evangelium mit einer Ordnung, die menschlicher Gesetzgebung vorausliegt.

Gegen Gender- und Queerideologien

Ebenso unmissverständlich bekräftigte der Papst: „Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen.“ In ihrer Verbindung verortet er jene Gegenseitigkeit und Ergänzung, aus der Vaterschaft, Mutterschaft, Kindschaft und Geschwisterlichkeit hervorgehen. Das ist inhaltlich eine klare Absage an genderideologische und queertheoretische Vorstellungen, soweit sie die geschlechtliche Verschiedenheit als beliebig verfügbar behandeln oder ihre grundlegende Bedeutung für Ehe und Familie bestreiten.

Zu dieser Ordnung gehören für den Papst auch verbindliche Pflichten. Die Verschiedenheit der Geschlechter begründe keine Unterordnung eines Ehepartners und entschuldige keine ungerechte Verteilung häuslicher Verantwortung. Leo würdigte besonders alleinstehende Mütter und verurteilte Gewalt gegen Frauen sowie die Verantwortungslosigkeit abwesender Väter. Seine Verteidigung der Familie fordert damit zugleich die Männer heraus: Wer sich auf die Schöpfungsordnung beruft, muss sich auch ihrer Verantwortung stellen.