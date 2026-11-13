Reichelts Auto in Flammen: Schwere Vorwürfe gegen Daniel Günther

(David Berger) Das Familienauto von NIUS-Chefredakteur Julian Reichelt ist nach einem Bericht von Apollo News in Berlin-Charlottenburg in der Nacht zum Freitag vollständig ausgebrannt. Reichelt spricht von einem gezielten politischen Anschlag, macht Linksextremisten verantwortlich und bezeichnet Daniel Günther als geistigen Brandstifter. Wer hinter dem mutmaßlichen Anschlag steckt, ist bislang nicht geklärt.

Solidarität mit Julian Reichelt und NIUS. Wer Journalisten mit Gewalt einschüchtern will, greift die freie Presse an. Pressefreiheit muss gerade dann verteidigt werden, wenn die Betroffenen politisch unbequem sind. Die Täter müssen ermittelt und konsequent zur Verantwortung gezogen werden.

Wie Apollo News unter Berufung auf Reichelts Schilderung berichtet, brannte das Familienauto des Journalisten gegen drei Uhr nachts aus. Reichelt berichtete am Freitagmorgen in der Live-Sendung seines Nachrichtenportals von dem Vorfall. Ein Nachbar hatte ihm am Morgen per WhatsApp geschrieben und gefragt, ob er ein Auto benötige. Beim Blick aus dem Fenster sah Reichelt das zerstörte Fahrzeug. Das Auto sei vollständig ausgebrannt und nicht mehr zu retten gewesen.

Beim Löscheinsatz wurde dem Bericht zufolge außerdem ein Feuerwehrmann von einem Auto angefahren und leicht verletzt. Der Fahrer flüchtete zunächst, konnte später jedoch gestellt werden. Ein Zusammenhang zwischen diesem Vorfall und der mutmaßlichen Brandstiftung geht aus dem Bericht nicht hervor.

Reichelt: „Wenn man so aufwacht, ist man einfach unter Schock“

Reichelt äußerte sich in der Sendung sichtlich betroffen: „Wenn man so aufwacht, ist man einfach unter Schock – über die Zustände, die in diesem Land herrschen“.

Für ihn steht fest, dass sein Fahrzeug gezielt angegriffen wurde. Der Täter müsse beobachtet haben, welches Auto er fahre und wo er gewöhnlich parke. Reichelt vermutet, dass dafür eine Beobachtung über mehrere Tage erforderlich gewesen sei.

Er bezeichnete den Vorfall als „ganz eindeutig motivierten politischen Anschlag“, der unmittelbar mit der journalistischen Arbeit von NIUS zusammenhänge. „Das hier ist das Antlitz des Linksextremismus, der in dieser Stadt, in Berlin, demnächst im Roten Rathaus sitzen wird“, sagte Reichelt.

Frühere Aktionen gegen NIUS und seine Journalisten

Reichelt verwies zugleich auf frühere Aktionen gegen sein Nachrichtenportal. Die von Apollo News dokumentierten Vorgänge zeigen, welchem Druck die Redaktion bereits vor dem jetzigen Vorfall ausgesetzt war.

So verteilte die Initiative „Nein zu NIUS“ in Berlin-Kreuzberg Flugblätter, auf denen eine Faust das NIUS-Logo zerschlägt. Unter dem Slogan „Kein Raum für rechte Hetze“ wurde dazu aufgerufen, gegen das Portal vorzugehen. In einem weiteren Schreiben wurden Mieter des Gebäudes mit den NIUS-Redaktionsräumen aufgefordert, sich beim Vermieter für einen Rauswurf des Nachrichtenportals einzusetzen.

Noch bedrohlicher war ein Aufruf, der laut Apollo News im Juli auf der Plattform Indymedia erschien. Darin wurden Journalisten von NIUS und Apollo News sowie AfD-Politiker ins Visier genommen. Die anonymen Verfasser forderten dazu auf, Journalisten nach Feierabend auszuspähen und ihnen „das Leben hier zur Hölle zu machen“.

Scharfe Vorwürfe gegen Daniel Günther

Reichelt richtet seine Kritik auch gegen Schleswig-Holsteins Ministerpräsidenten Daniel Günther, dem er die Rolle eines geistigen Brandstifters zuschreibt. NIUS-Anwalt Joachim Steinhöfel hatte Günther bereits zuvor als „Brandstifter im Kostüm eines Biedermanns“ bezeichnet.

Diese Vorwürfe betreffen die politische und publizistische Verantwortung für das gesellschaftliche Klima. Die grundsätzliche Frage bleibt dennoch: Wie glaubwürdig ist das Bekenntnis zur Pressefreiheit, wenn Solidarität von der politischen Ausrichtung einer Redaktion abhängig gemacht wird? Auch wer NIUS entschieden widerspricht, muss Drohungen und Gewalt gegen seine Journalisten ebenso entschieden verurteilen.

Pressefreiheit ist kein Privileg für genehme Redaktionen. Sie schützt gerade auch diejenigen, deren Berichte und Kommentare Widerspruch auslösen. Wird aus diesem Widerspruch Einschüchterung oder Gewalt, ist eine Grenze überschritten, deren Verteidigung alle angeht.