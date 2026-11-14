312 Gründe, ARD und ZDF zu misstrauen: Ein Insider packt aus

(David Berger) Sie predigen Vielfalt, beanspruchen moralische Autorität und lassen sich von allen finanzieren. Michael Jungs Buch „Rechtsfreier Rundfunk“ zeigt anhand einer beklemmenden Fülle von Fällen, wie weit Anspruch und Wirklichkeit bei den Öffentlich-Rechtlichen auseinanderliegen – und warum sich die Bürger damit nicht abfinden sollten.

Es gibt Bücher, deren stärkstes Argument ihre Materialfülle ist. Michael Jungs „Rechtsfreier Rundfunk“ gehört dazu. Was einzeln als Panne, persönliche Verfehlung oder unglückliche Formulierung abgehakt werden könnte, bekommt hier durch die Zusammenschau eine andere Bedeutung: 312 Vorgänge aus den Jahren 2013 bis 2025, chronologisch geordnet, ergänzt um die Erfahrungen eines Mannes, der den Betrieb von innen kennt. Herausgekommen ist eine ebenso bedrückende wie aufklärerische Lektüre.

Jung arbeitet seit rund drei Jahrzehnten als Reporter, Redakteur, Autor und Moderator. Mehr als zehn Jahre war er bei einer öffentlich-rechtlichen Anstalt tätig, zuletzt auch als Personalrat. Er beschreibt seinen Weg vom geschätzten Mitarbeiter zum unerwünschten Störenfried: zunächst Lob und Verantwortung, später Ausgrenzung, entzogene Aufgaben, berufliche Unsicherheit und zermürbende Auseinandersetzungen. Die eigene Anstalt bleibt in diesem Bericht ungenannt. Umso deutlicher schildert er die Mechanismen, an denen er nach eigener Darstellung scheiterte. Eine Szene verdichtet die Absurdität seines beruflichen Abseits zu einem einzigen Satz: „Man bezahlte mich dafür, morgens den Dienstrechner einzuschalten und ihn am Nachmittag wieder herunterzufahren.“ (S. 37)

Für den Betroffenen bedeutete das Demütigung. Für den Beitragszahler stellt sich zusätzlich die Frage, weshalb er die organisierte Nichtbeschäftigung eines erfahrenen Journalisten finanzieren soll.

Wenn Widerspruch zum Karriererisiko wird

Die entscheidende Leistung des Buches liegt darin, diesen Zusammenhang weiterzuverfolgen: Welche Berichterstattung entsteht in einem Betrieb, in dem Widerspruch zum Karriererisiko wird? Jung formuliert seine Grundthese prägnant: „Ein Unternehmen, das nach innen nicht wahrhaftig agiert, kann schwerlich nach außen Wahrhaftigkeit vermitteln.“ (S. 45) Wer intern Anpassung belohnt, muss sich über angepasste Programme nicht wundern.

Besonders anschaulich wird das an Jungs Schilderung einer verhinderten Berichterstattung über den geplanten Bau einer Großmoschee. Das Vorhaben hatte in einer Stadt des Sendegebiets erhebliche Proteste ausgelöst. Zwei redaktionelle Entscheider lehnten seinen Themenvorschlag nach seiner Darstellung dennoch ab: Man wolle keine „unbegründeten Ängste wecken“ und „keinen Ausländerhass schüren“. Nach der damaligen Reichweitenerhebung erreichte der Sender mehr als 180.000 Hörer. Ihnen blieb, so Jung, eine gesellschaftlich relevante Information vorenthalten. (S. 33) Das ist ein aufschlussreiches Beispiel für Bevormundung durch Auswahl. Der Bürger soll sich ein Urteil bilden – aber möglichst erst, nachdem die Redaktion entschieden hat, welche Wirklichkeit ihm zugemutet werden darf. Ein Rundfunk, der seine Hörer vor Informationen schützen möchte, hat ein bemerkenswertes Verständnis von Mündigkeit.

Noch stärker als solche Erfahrungsberichte wirken die im Buch versammelten öffentlichen Selbstauskünfte prominenter Medienvertreter. Jung erinnert an Kai Gniffkes Bekenntnis von 2017: „Wir wollen informieren, nicht missionieren.“ Ein Jahr später sprach derselbe Gniffke rückblickend über die Anfänge der AfD-Berichterstattung von einem „gewissen missionarischen Eifer“. Und weiter: „Aber zwischen den Zeilen kam es aus jeder Pore, irgendwie: ›Ihr sollt die bitte doof finden!‹“ (S. 117) Viel deutlicher lässt sich der Unterschied zwischen Berichten und politischer Erziehung kaum ausdrücken. Das Eingeständnis ist gerade deshalb so erhellend, weil es die Vorstellung widerlegt, Manipulation müsse stets aus einer nachweislich falschen Einzelbehauptung bestehen. Auch formal unangreifbare Texte können durch Auswahl, Ton und wiederholte Etikettierung eine gewünschte Wertung nahelegen. Der Zuschauer bekommt dann die Schlussfolgerung gleich mitgeliefert.

Zwei falsche Zahlen genügen

Wie konkret eine verzerrte Darstellung ausfallen kann, zeigt ein für christlich-konservative Leser besonders bemerkenswertes Beispiel. Nach der im Buch referierten Dokumentation meldete die ZDF-Sendung „heute“ zum Berliner „Marsch für das Leben“ 2.200 Gegendemonstranten und 2.000 Teilnehmer des Marsches. Tatsächlich hatte die Polizei dem angeführten Agenturbericht zufolge den Gegenprotest auf lediglich 150 bis 200 Menschen, den Marsch hingegen auf 2.200 geschätzt. Das ZDF korrigierte die Angaben nach dieser Darstellung auf seiner Internetseite, jedoch nicht in der Mediathek. (S. 323) Ein Gegenprotest wächst damit in der Nachricht auf mehr als das Zehnfache seiner tatsächlichen Größe. Die öffentliche Wahrnehmung der Kräfteverhältnisse wird auf den Kopf gestellt. Dafür braucht es keine lange Gesinnungsrede. Zwei falsche Zahlen genügen.

Hinzu kommt die materielle Seite des Systems. Jung führt für die damalige MDR-Intendantin Karola Wille veröffentlichte Jahresbezüge von mehr als 310.000 Euro sowie rund 4,6 Millionen Euro Rückstellungen für ihre Pensionsansprüche an. (S. 223) An anderer Stelle referiert er eine auf einer Regierungsantwort beruhende Aufstellung: Innerhalb von fünf Jahren flossen demnach rund 900.000 Euro aus Bundesministerien und nachgeordneten Behörden an 116 Journalisten öffentlich-rechtlicher Sender einschließlich der Deutschen Welle – etwa für Moderationen, Diskussionen und andere Leistungen. (S. 227–228)

Solche Nebentätigkeiten sind für sich genommen kein Beweis gekaufter Berichterstattung. Sie werfen aber eine naheliegende Frage auf: Wie überzeugend ist der Anspruch auf Distanz zur Regierung, wenn deren Behörden zugleich Auftraggeber sind? Gerade wer von anderen Transparenz verlangt, sollte solche Interessenkonflikte besonders streng prüfen lassen. Doch wie wirksam funktioniert die Kontrolle? Jung greift eine publizierte Auswertung auf, nach der innerhalb von sechs Jahren lediglich zwei von 377 offiziellen Programmbeschwerden von den untersuchten Rundfunkräten anerkannt wurden. Das entspricht einer Ablehnungsquote von mehr als 99 Prozent. Die Anstalten hielten dagegen, Beschwerden könnten auch ohne förmliche Anerkennung redaktionelle Wirkung entfalten. (S. 192) Der Einwand gehört zum Bild. Die Frage bleibt, welches Vertrauen ein Beschwerdeverfahren verdient, das den Beschwerdeführern fast durchweg bescheinigt, im Unrecht zu sein.

Wer alle zur Kasse bittet, schuldet allen Rechenschaft

Zu den Vorzügen des Buches gehört, dass Jung seine Kritik trotz aller Schärfe nicht gegen jeden einzelnen Mitarbeiter richtet. Er würdigt ausdrücklich die vielen Kollegen, die gewissenhaft arbeiten. Auch kennzeichnet er die Grenzen seiner Sammlung: Sie ist eine journalistische Dokumentation, keine repräsentative wissenschaftliche Untersuchung. Dass er für 2025 mehr Fälle gefunden hat als für 2013, beweist nach seiner eigenen Erläuterung nicht automatisch, dass die Missstände entsprechend zugenommen haben. Ebenso kann ihre Sichtbarkeit gewachsen sein. (S. 51, 63–66) Diese Unterscheidungen stärken die Glaubwürdigkeit seiner Anklage.

Man muss deshalb auch nicht jedes Urteil eines zitierten Insiders übernehmen, um den Wert der Gesamtschau zu erkennen. Die Chronik versammelt unterschiedlich gelagerte Vorgänge, Vorwürfe, Eingeständnisse und Konflikte. Ihre Stärke liegt darin, Verbindungen sichtbar zu machen und Fragen festzuhalten, die nach dem nächsten Nachrichtenzyklus gewöhnlich wieder verschwinden. Zahlreiche kurze Einträge lassen sich über ein begleitendes Online-Archiv vertiefen; dort ist auch das Quellenverzeichnis zugänglich.

Am Ende steht eine gemeinsam mit Ole Skambraks und Martin Ruthenberg entwickelte Charta für einen grundlegenden Neuanfang: mehr Bürgerbeteiligung, dezentrale Strukturen und wirksame Kontrolle. Über die Ausgestaltung lässt sich streiten. Der Ausgangspunkt überzeugt: Ein Rundfunk, den alle bezahlen müssen, schuldet der gesamten Gesellschaft Rechenschaft.

„Rechtsfreier Rundfunk“ ist eine nachdrückliche Leseempfehlung – als Fundgrube für kritische Journalisten und als Argumentationshilfe für Bürger, die sich mit den Selbstbeschreibungen der Anstalten nicht länger zufriedengeben. Jung hat ein Buch vorgelegt, das den öffentlich-rechtlichen Rundfunk an seinen eigenen Ansprüchen misst. Genau deshalb trifft es ihn an seiner empfindlichsten Stelle. Wer täglich andere zur Verantwortung zieht, muss diese Prüfung selbst aushalten.

Michael Jung, mit Ole Skambraks und Martin Ruthenberg: Rechtsfreier Rundfunk. Wie ARD & Co. durch Mobbing, Korruption und Desinformation unsere Verfassung mit Füßen treten. Rubikon-Verlag, Basel 2026. ISBN 978-3-907606-03-2. 24 Euro (Deutschland).