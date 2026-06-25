Die Klimaapokalyptik als Zivilreligion – und der Verrat einer vatikanischen Titelseite

Am 16. Juni gab der Osservatore Romano seine Titelseite einer UNICEF-Warnung. Wer genau hinsieht, erkennt einen theologischen Vorgang – und einen Verrat. Gastbeitrag von Frank-Christian Hansel.

Am 16. Juni 2026 widmete der Osservatore Romano, das Blatt des Heiligen Stuhls, seine erste Seite einem Bericht des Kinderhilfswerks UNICEF: „Il cielo sopra i bambini“, der Himmel über den Kindern. Die Hälfte aller Kinder der Welt, so die Botschaft, sei „täglich bedroht“ durch extreme Klimaereignisse; das Heilmittel folge der bekannten Liturgie – Emissionssenkung, Fossilausstieg, „gerechter Übergang“ zu den Erneuerbaren.

Der Widerspruch ließ nicht auf sich warten; ein amerikanischer Kommentator, Frits Byron Soepyan, warf dem Blatt Panikmache vor und hielt ihm Daten entgegen, auf die ich noch komme. Doch sein schärfster Satz hatte mit Daten nichts zu tun: Der Osservatore, schrieb er, habe sich der „Begegnung von Glaube und Vernunft“ verschrieben – und vergifte nun ebendiese Begegnung mit irrationaler Übertreibung.

Hier liegt der eigentliche Vorgang, und er ist kein klimapolitischer, sondern ein geistesgeschichtlicher. Denn was auf jener Titelseite steht, ist weder Glaube noch Wissen, sondern ein Drittes: ein Glaube, der die Maske des Wissens trägt. Und die Institution, die seit achthundert Jahren wie keine zweite über die Unterscheidung dieser beiden Sphären gewacht hat, reicht ihm das Megaphon.

Was die Kirche preisgibt

Man muss wissen, was die katholische Kirche intellektuell ist, um zu ermessen, was hier verspielt wird. Keine Macht des Abendlandes hat das Verhältnis von Glauben und Wissen so kunstvoll und so dauerhaft durchgearbeitet wie sie. Thomas von Aquin baute eine Kathedrale aus dem einen Gedanken, dass Wahrheit der Wahrheit nicht widersprechen kann, weil Vernunft und Offenbarung aus derselben Quelle stammen. Johannes Paul II. fasste es 1998 in Fides et Ratio in das Bild der zwei Flügel, auf denen der Geist sich zur Wahrheit erhebt – keiner trägt allein. Benedikt XVI. verteidigte 2006 in Regensburg gegen die „Enthellenisierung“ die innere Bindung des Glaubens an den Logos: einen Glauben, der nicht zu bloßem Gefühl herabsinkt, weil Gott selbst vernünftig ist.

Das ist die Glanzleistung – der Glaube wird nicht zur Emotion verflüssigt, das Wissen erstarrt nicht zum Dogma –, und sie ist es, die der Osservatore preisgibt, sobald er die Sprache des Reports übernimmt: eine Sprache, in der das Gefühl als Datum auftritt und die Prophezeiung als Prognose. Schon Hegel nannte 1802 einen Aufsatz „Glauben und Wissen“, um die Moderne zu diagnostizieren, die beide auseinandergerissen hatte. Er wollte den Gegensatz überwinden – nicht, indem er das eine ins andere auflöste. Die Klimaapokalyptik tut das Gegenteil: Sie verschmilzt die beiden zur Unkenntlichkeit. Das ist keine Versöhnung, sondern eine Verwechslung.

Die politischen Religionen

Dass weltliche Bewegungen die Gestalt von Erlösungsreligionen annehmen, ist kein polemischer Einfall, sondern eine der haltbarsten Diagnosen der politischen Theorie des zwanzigsten Jahrhunderts.

Eric Voegelin gab ihr 1938 in „Die politischen Religionen“ ihren Namen. Sein Befund: Wo der Glaube an einen transzendenten Gott zerfällt, verschwindet das religiöse Bedürfnis nicht, es wandert ein – es heftet sich an innerweltliche Größen, an Rasse, Klasse, Nation, Geschichte, und macht aus ihnen Heilsmächte. Den Kern dieses Vorgangs nannte Voegelin später die „Immanentisierung des Eschaton“: den Versuch, das Ende der Heilsgeschichte, das vollendete Reich, aus der Transzendenz herauszubrechen und in die Geschichte hereinzuzwingen – durch menschliches Werk, durch Planung, durch Zwang. Der Gnostiker, so Voegelin, erträgt die Ungewissheit der Welt nicht; er will die Erlösung sicher, und er will sie jetzt, hergestellt von eigener Hand.

Man muss diese Beschreibung nur neben den Report legen. Die Erlösung – eine klimaneutrale Welt – ist innerweltlich, machbar, terminiert. Sie wird durch menschliches Werk hergestellt, durch die „Transformation“. Und sie duldet keinen Aufschub und keinen Zweifel, weil das Heil auf dem Spiel steht. Das ist die Immanentisierung des Eschaton in Reinform – nur dass an die Stelle der klassenlosen Gesellschaft die dekarbonisierte getreten ist.

Karl Löwith hat die andere Hälfte des Befundes geliefert. In „Weltgeschichte und Heilsgeschehen“ zeigte er, dass die moderne Geschichtsphilosophie insgesamt eine säkularisierte Eschatologie ist: Der Fortschrittsglaube ist die christliche Vorsehung, die ihren Gott verloren und ihren Optimismus behalten hat – die Heilsgeschichte, ins Diesseits übersetzt, mit dem Paradies am Ende der Zeitachse.

Die Klimaapokalyptik ist die exakte Umkehrung dieses Fortschrittsglaubens und teilt mit ihm doch die Grammatik. Wo der Fortschritt das irdische Paradies erwartete, erwartet sie das irdische Gericht; wo jener auf die Vollendung zulief, läuft diese auf den Untergang zu. Dieselbe Heilsgeschichte, dieselbe lineare Zeit mit einem Ende, das alles entscheidet – nur das Vorzeichen ist gekippt, vom Heil zur Katastrophe. Beide sind, mit Löwith gesprochen, Theologie, die ihren Namen vergessen hat.

Sündenfall, Buße, Erlösung

Und die Struktur lässt sich Glied für Glied benennen, sonst bliebe der Vergleich billig. Ein Sündenfall: die Industrialisierung, der Wohlstand aus Kohle und Öl, die Erbschuld des Kohlenstoffs, die von Geschlecht zu Geschlecht weitergereicht wird. Eine Buße: der Verzicht, die „Transformation“, das Weniger an Fleisch, an Reisen, an Wärme – Werke der Reue. Eine Erlösung: das Net Zero, das gelobte Land bei 1,5 Grad.

Eine Heilige Schrift: die Reports, kanonisch, mit nummerierten Versen und einer Autorität, die der Laie nicht befragen darf, und eine Priesterschaft, die sie auslegt. Und ein Ketzer – der „Leugner“. Man höre auf das Wort: Geleugnet werden nicht Hypothesen, geleugnet werden Glaubensartikel. Wer einer Theorie widerspricht, ist ein Kritiker; wer „leugnet“, ein Häretiker.

Im Zentrum aber steht das älteste sakrale Bild überhaupt: das bedrohte Kind. Der Report rückt es ins Heiligtum, der Osservatore hebt es in den Titel – der Himmel über den Kindern. Es ist die Figur, gegen die kein Gegenargument zugelassen ist, die die Sache heiligt und den Zweifler entlarvt. Wer angesichts des bedrohten Kindes nach Daten fragt, hat sich schon moralisch disqualifiziert. Genau das ist ihr Zweck. Sie ist Ikonographie, nicht Epistemologie.

Nun der naheliegende Einwand, und er ist gewichtig: „Alles werde irgendwann zur Ersatzreligion erklärt.“ Hans Blumenberg hat diesen Reflex in der „Legitimität der Neuzeit“ zerschlagen – gegen Löwith selbst. Die Moderne, so Blumenberg, ist nicht säkularisierte Theologie, keine bloße Übersetzung heiliger Inhalte ins Profane; sie besetzt Stellen neu, die der Zerfall des christlichen Systems leer zurückließ. Umbesetzung, nicht Umsetzung: Die Antworten sind wirklich neu, auch wenn die Fragen alt sind. Man muss den Einwand annehmen, denn er macht die These erst scharf.

Sie lautet nicht, die Klimawissenschaft sei „in Wahrheit“ Religion – das wäre falsch, die Wissenschaft ist Wissenschaft. Sie lautet enger: Der apokalyptische Modus, in dem die Wissenschaft öffentlich mobilisiert wird, besetzt die leergewordene Stelle der christlichen Eschatologie neu. Er beantwortet die Frage, wie die Welt endet und wie wir gerettet werden – und beantwortet sie mit dem Material der Klimaforschung. Daher die religiöse Form bei geophysikalischem Inhalt.

Und damit kehrt der schärfste Befund zur Titelseite zurück. Die eine Institution, die ihre eschatologische Stelle nie geräumt hat, die noch eine wirkliche Lehre von den letzten Dingen besitzt – vom Gericht, von der Erlösung –, diese Institution muss nichts neu besetzen. Sie besitzt das Original. Wenn sie sich die immanentisierte Fälschung borgt, gewinnt sie keine Bedeutung hinzu, die ihr fehlte; sie gibt das Einzige preis, das sie allein besitzt. Das ist der Verrat.

Die nüchterne Position

Und die Daten, auf das Wesentliche verkürzt? Der eine Befund, der unangreifbar ist und alles trägt: Die Zahl der Katastrophentoten ist über das zwanzigste Jahrhundert um eine Größenordnung gefallen – einer der großen, kaum erzählten Triumphe der Zivilisation, errungen durch Frühwarnung, Infrastruktur und Wohlstand. Wer von Kindern spricht, die „täglich bedroht“ sind, während die Katastrophensterblichkeit so niedrig ist wie nie, schuldet eine Erklärung. Dass die Sterblichkeit fällt, beweist freilich nicht, dass nichts geschieht; es beweist, dass Anpassung wirkt. Das ist der ganze Unterschied – und es ist der Unterschied, den die Apokalyptik einebnet.

Denn die nüchterne Position braucht keine Kirche, weder die alarmistische noch ihre kämpferische Umkehrung. Die Erwärmung ist real, ihr Tempo und ihre Folgen sind ernstlich ungewiss, die Anpassung war spektakulär erfolgreich, und die Panik ist ein Kategorienfehler. Hans Jonas hat der technischen Zivilisation eine „Heuristik der Furcht“ empfohlen: Wo Gewissheit fehlt, gib der schlechten Prognose den Vorrang vor der guten, denn was auf dem Spiel steht, ist nicht verhandelbar. Das ist klug – solange die Furcht Methode bleibt und nicht zum Inhalt wird, solange aus der Prognose nicht die Prophezeiung und aus dem Zweifel nicht die Häresie wird. Genau an diesem Punkt kippt die Vorsorge in die Heilserwartung. Die Klimaapokalyptik hat ihn längst überschritten.

Sie ist am Ende eine weitere Form der politischen Simulation: das Ersetzen der wirklichen Abwägung – über Kosten, über Anpassung, über die realen Interessen realer Menschen, gerade der Ärmeren, denen teure Energie weit mehr schadet als ein Grad Erwärmung – durch ein bewirtschaftetes Gefühlstheater. Dagegen steht allein politischer Realismus.

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Frank-Christian Hansel ist Fachpolitischer Sprecher der AfD im Berliner Abgeordnetenhaus für Wirtschaft, Energie, Klima, Flughafen.

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