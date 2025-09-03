Bürgerliche Dissidenz? Replik auf die Vorstöße von Maaßen, Krall und anderen…

Gastbeitrag von Frank-Christian Hansel.

Ach Leute, warum begreift Ihr es nicht? Warum klammert Ihr Euch an Konstruktionen, die in der politischen Realität bereits dutzendfach gescheitert sind? Warum wollt Ihr dem Wähler eine Neuauflage der ewigen „bürgerlichen Sammelbewegung“ vorsetzen, die zwar ein wohliges Gefühl der Reinheit und der Abgrenzung von der AfD verspricht, aber keinerlei reale Durchschlagskraft besitzt? Wer die Lage mit nüchternem Blick betrachtet, der muss erkennen: Es wird nichts.

Evidenztheoretisch ist es längst offenkundig: Nur ein einziges Projekt hat die Kraft, geschichtsmächtig zu werden. Und dieses Projekt heißt nicht WerteUnion plus Bündnis Deutschland, es heißt nicht „bürgerliche Alternative“ ohne die AfD, sondern es heißt: Allianz für Deutschland – um die AfD als politischen Kern herum.

Die AfD ist nicht irgendeine Partei unter vielen, die man wahlweise in ein Bündnis ein- oder ausschließen könnte. Sie ist längst der Kristallisationspunkt der Unzufriedenheit, der einzige wirkliche Oppositionspol, der sich den Altparteien entgegenstellt. Sie ist in Umfragen die stärkste Partei des Landes – und das nicht trotz, sondern wegen der Tatsache, dass sie keine „light“-Version einer CDU oder FDP darstellt, sondern eine klare, kantige Alternative, wie man unschwer erfahren kann, wenn man es denn will.

Wer also glaubt, man könne an dieser politischen Realität vorbeimarschieren und noch einmal eine CDU-Dissidententruppe aufstellen, die ohne die AfD eine Wende herbeiführt, der irrt. Solche Versuche scheitern strukturell, weil sie das Vertrauen der Wähler nicht gewinnen. Der Bürger spürt: Das ist wieder nur eine Verschiebung im bürgerlichen Mittelbau, ein neues Etikett für dieselben alten Mechanismen. Die Kraft, die notwendig ist, um das verkrustete Parteienkartell tatsächlich zu sprengen, liegt bei der AfD.

Das heißt nicht, dass alle persönlichen Initiativen vergeblich wären. Natürlich braucht es Köpfe, Netzwerke, Organisationen, die aus der CDU oder der WerteUnion den Sprung heraus wagen und sich einer neuen politischen Einheit anschließen. Aber sie müssen bereit sein, die Realität zu akzeptieren: Die AfD ist der Kern. Alles andere wäre politischer Selbstbetrug.

Und darum lautet die einzig richtige Botschaft an das Volk, die wir in die Fläche tragen müssen: Habt keine Angst vor der AfD. Lasst Euch nicht länger einschüchtern von der Dauerpropaganda, die seit Jahren das gleiche Schreckensszenario heraufbeschwört. Seht hin: Die AfD ist die einzige Partei, die noch für Vernunft, Freiheit, Recht und nationale Selbstbestimmung eintritt. Und jeder, der glaubt, eine Politikwende sei auch nur denkbar ohne diese Kraft, der macht sich etwas vor.

Das Projekt einer „Allianz für Deutschland“ ist notwendig. Aber es darf nicht als Feigenblatt verstanden werden, um die AfD kleinzuhalten oder zu umgehen. Es muss klar erkennbar sein und so auch wirksam werden: Die AfD ist nicht Beiwerk, sondern Zentrum. Um sie herum können und sollen sich all jene sammeln, die mit der alten CDU gebrochen haben, die das Spiel der FDP durchschaut haben, die die WerteUnion nicht mehr als Heimat empfinden, weil sie sehen, dass es dort an strategischer Klarheit fehlt.

Wir brauchen keine weiteren Abspaltungen, keine Nebenprojekte, die nur Energie kosten und den Wähler verunsichern. Wir brauchen den großen, klaren, unübersehbaren Zusammenschluss – nicht gegen, sondern mit der AfD. Und ja: Das verlangt von vielen eine Überwindung alter Ressentiments, das verlangt Mut und Klarheit. Aber nur so wird aus einer Sammlung von „bürgerlichen Dissidenten“ eine wirklich machtvolle Bewegung, die das Land verändern kann.

Die Stunde der Halbheiten ist vorbei. Wer heute noch glaubt, eine Politikwende sei ohne die AfD möglich, der verlängert nur das Leben des Systems, das wir doch gemeinsam überwinden wollen. Deshalb mein Appell: Hört auf, Luftschlösser zu bauen. Stellt Euch der Realität. Fasst den Mut, Euch zum Kern zu bekennen. Denn nur so wird aus Eurem bürgerlich-dissidenten Oppositionsgerede eine tatsächlich geschichtsmächtig wirksame politische Alternative, und nur so kann Deutschland wieder eine Zukunft gewinnen.

Es geht nur MIT der AfD.

Frank-Christian Hansel ist Fachpolitischer Sprecher der AfD im Berliner Abgeordnetenhaus für Wirtschaft, Energie, Klima, Flughafen.

