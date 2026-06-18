AfD begrüßt Rahmenabkommen zwischen USA und Iran

(David Berger) Die AfD-Bundestagsfraktion hat das zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran vereinbarte Rahmenabkommen positiv bewertet. Nach Ansicht der Partei könnten die diplomatischen Bemühungen Washingtons dazu beitragen, eine weitere Eskalation der angespannten Lage im Nahen Osten zu verhindern.

Der außenpolitische Sprecher und stellvertretende Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Markus Frohnmaier, erklärte, das amerikanische Engagement könne einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der Region leisten. Dies liege aus Sicht der AfD zugleich im deutschen Sicherheits- und Wirtschaftsinteresse.

Besonders hob Frohnmaier die im Abkommen vorgesehenen Regelungen zur Beendigung der Kampfhandlungen hervor. Demnach soll es zu einem sofortigen und dauerhaften Ende militärischer Auseinandersetzungen in der Region kommen, einschließlich der Fronten im Libanon. Zudem sehe die Vereinbarung für einen Zeitraum von 60 Tagen eine sichere und kostenlose Passage von Handelsschiffen zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman vor.

Vorteile für deutsche Wirtschaft

Die AfD betrachtet diese Maßnahmen als bedeutendes Signal für die internationale Handels- und Energiesicherheit. Insbesondere für die exportorientierte deutsche Wirtschaft seien stabile und sichere Handelsrouten von großer Bedeutung.

Gleichzeitig betonte die Fraktion, dass zentrale Fragen rund um das iranische Atomprogramm weiterhin ungeklärt seien. Nach Auffassung der AfD müsse ein endgültiges Abkommen verbindliche Regelungen zu den Nuklearaktivitäten des Iran enthalten. Nur auf dieser Grundlage könne langfristig für mehr Sicherheit in der Region gesorgt und eine erneute Eskalation verhindert werden.

Das nun unterzeichnete Rahmenabkommen gilt als erster Schritt auf dem Weg zu einer umfassenderen Vereinbarung zwischen den beteiligten Akteuren. Ob daraus eine dauerhafte politische Lösung für die Konflikte in der Region entsteht, wird von weiteren Verhandlungen und der Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen abhängen.

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