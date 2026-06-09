Papst Leo XIV. in Madrid: Ein starkes Plädoyer für das Fundament der Zivilisation

(David Berger) Die Rede, die Papst Leo XIV. am 7. Juni vor dem spanischen Parlament in Madrid gehalten hat, gehört zweifellos zu den bedeutendsten öffentlichen Ansprachen seines bisherigen Pontifikats. In einer Zeit, die von kultureller Verunsicherung, politischer Polarisierung und einem zunehmenden Verlust gemeinsamer moralischer Maßstäbe geprägt ist, erinnerte das Kirchenoberhaupt an jene Grundsätze, auf denen die europäische und insbesondere die christlich geprägte Zivilisation über Jahrhunderte aufgebaut wurde. Die mehr als siebenminütige stehende Ovation der Abgeordneten zeigt, dass seine Worte weit über kirchliche Kreise hinaus Resonanz fanden.

Im Zentrum der Rede stand die Würde des menschlichen Lebens. Mit bemerkenswerter Klarheit verurteilte der Papst Abtreibung und Euthanasie und stellte die entscheidende Frage, ob eine Gesellschaft wirklich gerecht sein könne, wenn sie ungeborene Kinder, alte Menschen, Kranke oder Pflegebedürftige an den Rand dränge. Damit erinnerte er an eine grundlegende Wahrheit des christlichen Menschenbildes: Die Würde des Menschen hängt nicht von seiner Leistungsfähigkeit, seinem Gesundheitszustand oder seiner gesellschaftlichen Nützlichkeit ab. Sie ist ihm von Gott gegeben.

Worin zeigt sich die Größe einer Nation?

Die Verteidigung des Lebens von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod ist daher keine parteipolitische Forderung und kein Sonderinteresse der Kirche, sondern eine zivilisatorische Notwendigkeit. Wo das Lebensrecht relativiert wird, beginnt die Erosion der moralischen Grundlagen des Gemeinwesens. “ Welche Zukunft haben unsere Gesellschaften, wenn das Leben nicht mehr als grundlegender Wert anerkannt wird? Kann eine Gemeinschaft, die das ungeborene Kind, den alten Menschen, den Kranken, den still Leidenden oder denjenigen, der ganz auf die Fürsorge anderer angewiesen ist, ausblendet, als wirklich gerecht bezeichnet werden? Die Verteidigung des menschlichen Lebens ist weder eine Partei- noch eine konfessionelle Angelegenheit: Sie ist ein zivilisatorisches Ziel. Jedes menschliche Leben muss von seiner Empfängnis bis zu seinem natürlichen Lebensende, unter allen Umständen seiner Existenz, anerkannt und geschützt werden. Wenn diese Gewissheit verblasst, sind die Schwächsten die ersten Opfer, und das Gesetz verliert seine tiefste Bedeutung: jedem Menschen zu dienen und ihn zu schützen. Deshalb zeigt sich die moralische Größe einer Nation vor allem in ihrer Fähigkeit, jene Leben zu begleiten, zu schützen und zu lieben, die sich in einer besonders fragilen Lage befinden.““

Diesen naturrechtlichen Aspekt haben, linksgedrehte, atheistische Politiker komplett vergessen. Das zeigt sich gut an der Hysterie, mit die neo-feministischen Politikerinnen Spaniens reagierten, nachdem der Papst ihr Parlament betrat und ihnen direkt ins Gesicht gesagt hat, dass das Recht auf Leben keine spezifisch christliche Forderung ist, sondern uns in die unveränderliche Natur eingeschrieben ist. Passend dazu reagierte die linke Abgeordnete Irene Montero die Unterstellung, Leo wollte Spanien nach dem Vorbild des Iran zu seiner „Theokratie“ mit sich als Ajatollah machen … Da zeigt sie sich wieder: die Unfähigkeit totalitärer Politiker und Staatsdenker zuzugeben, dass der säkulare Staat seine Grenzen hat, wenn er die Bezeichnung „Staat“ noch führen will und nicht mit der Rede von Papst Benedikt XVI. im Bundestag als „Räuberbande“ zu bezeichnen ist.

Familie statt sozialistische Lufthoheit über die Kinderbetten

Ebenso bedeutsam war die Hervorhebung der Familie als „natürliche Grundlage der Gemeinschaft“. In einer Zeit, in der traditionelle Familienstrukturen vielfach unter Druck geraten, erinnerte Leo XIV. daran, dass die Familie die erste Schule der Menschlichkeit ist. Hier lernen Kinder Verantwortung, Solidarität, Vergebung und die Fähigkeit, in Gemeinschaft zu leben. Politische Programme und staatliche Institutionen können und dürfen diese Aufgabe niemals vollständig ersetzen. Wer die Familie stärkt, stärkt zugleich die geistige, kulturelle und soziale Stabilität einer Nation. Der Papst formulierte damit eine Einsicht, die zum Kern konservativen Denkens gehört: Eine freie Gesellschaft lebt von Voraussetzungen, die sie selbst nicht schaffen kann. Und die von den Linken geforderte „Lufthoheit über die Kinderbetten“ führt am Ende zu Destabilisierung dieser Kinder und zur Zerstörung einer gesunden, weil gerechten Gesellschaft.

Besondere Aufmerksamkeit verdient auch seine Analyse der gegenwärtigen Weltlage. Der Papst sprach von einer tiefen spirituellen und kulturellen Krise, die sich in Gewalt, Misstrauen und gesellschaftlicher Spaltung äußere. Dem setzte er den Frieden als moralisches Gebot entgegen. Frieden bedeutet nach seinem Verständnis weit mehr als die bloße Abwesenheit von Krieg. Er setzt Gerechtigkeit, Dialogbereitschaft und die Anerkennung einer gemeinsamen menschlichen Würde voraus. Bemerkenswert war seine Kritik an der zunehmenden Selbstverständlichkeit militärischer Aufrüstung. Sicherheit entsteht nicht allein durch Waffen, sondern durch eine politische Ordnung, die auf Recht, Verantwortung und gegenseitigem Respekt gründet.

Schutz des Beichtgeheimnisses gegen immer totalitärer werdende politische Systeme

Von großer Tragweite waren auch seine Ausführungen zur Freiheit. Leo XIV. verteidigte entschieden die Religionsfreiheit und die Freiheit des Gewissens, wandte sich jedoch zugleich gegen ein Verständnis von Freiheit, das sich allein als grenzenlose Selbstbestimmung begreift. Freiheit bedeutet nicht, jede beliebige Wahl treffen zu können, sondern das Gute zu erkennen und sich verantwortlich dafür zu entscheiden. Damit stellte sich der Papst gegen jene Strömungen des modernen Liberalismus, die Freiheit von Wahrheit und moralischer Ordnung trennen wollen und sie damit am Ende abschaffen. Zugleich machte er deutlich, dass der religiöse Glaube nicht aus dem öffentlichen Raum verdrängt werden darf. Ein demokratischer Staat darf weltanschaulich neutral sein, aber nicht religionsfeindlich.

Im Zusammenhang damit verteidigte er auch den rechtlichen Schutz des Beichtgeheimnisses. Die Beichte ist für Katholiken kein gewöhnliches Gespräch, sondern ein heiliger Raum der Gewissensfreiheit vor Gott. Wer diesen Schutz infrage stellt, greift letztlich die Religionsfreiheit selbst an. Die Anerkennung dieses besonderen Vertrauensverhältnisses ist daher Ausdruck einer rechtsstaatlichen Ordnung, die die innere Freiheit des Menschen respektiert. Und die nicht vor hat, totalitär zu werden.

Migration: Richtige Ansätze, aber großer Nachholbedarf

Differenziert und ausgewogen äußerte sich der Papst zur Migration. Einerseits sprach er von der Pflicht, sichere und legale Wege für Migranten zu schaffen sowie Menschen in Not menschenwürdig zu behandeln. Andererseits betonte er mit Nachdruck das Recht jedes Menschen, in seiner Heimat bleiben zu können. Migration darf nicht allein verwaltet werden; ihre Ursachen müssen bekämpft werden. Frieden, wirtschaftliche Entwicklung und stabile Lebensverhältnisse in den Herkunftsländern sind die eigentliche Antwort auf Migrationsdruck. Diese Perspektive verbindet christliche Nächstenliebe mit politischer Vernunft.

Hier ist zu wünschen, dass der Papst sich – angesichts der immer bedrohlicher werdenden Migrationskatastrophe noch differenzierter ausspricht: Zu aller erst gegen die von vielen seiner hochrangigen Mitbrüdern angemahnte Tatsache, dass mit der Migration nach Europa zu großen Teilen auch eine Islamisierung einhergeht, die nicht nur für die Kirche, sondern auch vor das Überleben der Werte, die auch der Papst in seiner Madrider Rede betont hat, eine große Gefahr darstellt. Immerhin ist zu registrieren, dass der Papst in seiner Rede ganz bewusst nicht für offene Grenzen plädierte. Er sprach vielmehr von legalen Wegen, Integration, internationaler Zusammenarbeit und der Bekämpfung von Fluchtursachen. Seine Position entspricht damit weitgehend der klassischen katholischen Soziallehre: Schutz der Menschenwürde der Migranten und primär der Bevölkerung eines Landes, Anerkennung legitimer staatlicher Ordnungsinteressen und Förderung der Bedingungen, die Menschen ein Leben in ihrer Heimat ermöglichen. Wichtig ist auch hervorzuheben, dass Leo XIV. – im Unterschied zu der globalistischen Agenda (zu der immer mal wieder in einigen seiner Aussagen zu tendieren scheint) – Migration nicht als Selbstzweck oder als unvermeidliche Zukunft darstellt. Vielmehr betonte er die Verantwortung der Staaten, stabile Verhältnisse zu schaffen, damit Menschen gar nicht erst gezwungen werden, ihre Heimat zu verlassen. Seine Perspektive verbindet somit Humanität mit Ordnung, Nächstenliebe mit politischer Vernunft und internationale Solidarität mit dem Recht der Völker auf ihre eigene kulturelle und nationale Identität. Insgesamt sollte er sich in dieser Frage aber stärker ein Leitbild seines Ordensvaters Augustinus, das in den folgenden Jahrhunderten zu einem festen katholischen Axiom wurde, zur Leitlinie nehmen: „Alle Menschen sind zu lieben, aber nicht allen kann man in gleicher Weise helfen. Daher muss man besonders für jene Sorge tragen, mit denen man durch Ort, Zeit, Familie oder andere Bindungen enger verbunden ist.“

Das Abendland wird nur mit dem christlichen Menschenbild überleben

Schließlich erinnerte Leo XIV. an die christlichen Wurzeln Europas und der modernen Freiheit. Die Vorstellung von Menschenwürde, Rechtsstaatlichkeit, sozialer Verantwortung und der Begrenzung staatlicher Macht ist historisch nicht im luftleeren Raum entstanden. Sie wurde wesentlich durch das christliche Menschenbild geprägt. Wer diese Wurzeln vergisst, riskiert, die Früchte zu verlieren, die aus ihnen gewachsen sind. Der Papst machte deutlich, dass die christliche Tradition nicht ein Relikt der Vergangenheit ist, sondern eine lebendige Quelle moralischer Orientierung für Gegenwart und Zukunft. Ob wir sie wiederentdecken oder uns weiter in den posthumanistischen Strudel hineinreißen lassen, entscheidet darüber, ob unsere geistige Heimat, das Abendland noch eine Überlebenschance hat.

Die Rede in Madrid war – ähnlich wie die Bundestagsrede Papst Benedikts XVI. im Reichstagsgebäude – nicht eine der vielen reden, die dort tagtäglich gehalten werden. Sie war ein Appell zur geistigen Erneuerung Europas aus jener Vergangenheit heraus, die diesen wunderbaren Lebensraum gebildet haben – seit Griechen und Römern, über das Heilige Römische Reich bis hin zu der Idee eines friedlichen Europas, für die die EU derzeit die größte Gefahr darstellt. Leo XIV. erinnerte daran, dass nicht der Mensch der Politik diesen muss, sondern Politik dem Menschen – dem ungeborenen Kind ebenso wie dem alten Menschen, der Familie ebenso wie dem Gemeinwohl, der Freiheit ebenso wie der Wahrheit. Gerade in einer Zeit zunehmender Orientierungslosigkeit liegt darin ihre außergewöhnliche Bedeutung. Seine Botschaft lautete unmissverständlich: Eine Gesellschaft bleibt nur dann dauerhaft frei, verantwortlich agierend und gerecht, wenn sie den Transzendenzbezug nicht verliert, wenn sie ihre moralischen Grundlagen bewahrt und den Menschen in seiner von Gott gegebenen Würde respektiert.

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