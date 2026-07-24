Gebührenmillionen – aber keine Ahnung: SWR-Kirchenredaktion erfindet neuen Papst

Es gibt Fehler. Und es gibt Fehler, die so viel über den Zustand einer Redaktion verraten, dass sie unfreiwillig zur Satire werden. Die Kirchenredaktion des SWR hat nun einen solchen Treffer gelandet. In einem Beitrag über den französischen Bischof Jacques Gaillot heißt es allen Ernstes, dieser sei 1995 von „Papst Johannes Paul XII.“ abgesetzt worden. Nur: Einen Papst dieses Namens hat es nie gegeben. Offenbar wurden hier Johannes Paul II. und Pius XII. zu einer neuen Kunstfigur verschmolzen. Das wäre selbst in einem Schülerreferat peinlich. Bei einer öffentlich-rechtlichen Kirchenredaktion, die sich selbst als kompetente Stimme in Glaubensfragen präsentiert und von Millionen Bürgern zwangsfinanziert wird, ist es ein Offenbarungseid.
Entdecke mehr von Philosophia Perennis
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.