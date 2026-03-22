Hysterie-Demo am Brandenburger Tor: „Mein erster Täter hieß Helmut!“

„Ist das eine Shitshow, Alter, ohne Witz“ (Aussage eines Beobachters)

(David Berger) Einige hundert Personen sind heute dem Demoaufruf im Rahmen der derzeitigen Hysterie rund um das seltsame Schlagwort „Virtuelle Vergewaltigung“ gefolgt und haben sich am Brandenburger Tor gegen Männer, das Patriarchat und Nazis und für Frauengewalt, Migranten und Revolution heiß geschrien. Dabei kam es auch zu extremer verbaler Gewalt gegen einen männlichen Journalisten.

Die Fernandes-Hysterie scheint eine fatale Eigendynamik zu entwickeln, erreicht immer neue, noch schmierigere und widerlichere Höhepunkte. Während man die tatsächlich zum Problem gewordene sexuelle Gewalt v.a. jene mit Migrationshintergrund klein-redet, wird diese seltsame Story nun planmäßig aufgeblasen, um Misstrauen zu schüren, eine Art „digitale Selbstjustiz“ zu fördern und politische Maßnahmen – wie mehr staatliche Kontrolle oder eine Klarnamenpflicht in sozialen Medien – voranzutreiben. Die aufgeheizte Stimmung in sozialen Medien, auf übelste Weise im emotionalen Schlamm watend, maßlos übertrieben und von totalitärem politischen Kräften so gewollt und vielleicht sogar bei den üblichen NOGO-Dienstleistern so auch bestellt, schlägt nun auch auf die Straße über.

Keine Pressefreiheit für Männer

So hatte die inzwischen in die Jahre gekommene Fernandes (44) für den heutigen Sonntag, den 22. März um 16 Uhr, ihre Follower zu einer Demo am Brandenburger Tor in Berlin aufgerufen. Initiator der Kundgebung sollte, so die Dame, ein neu gegründetes, aus 20 Personen bestehendes Bündnis „Feminist Fight Club!“ sein. Eine Kira Bönisch, sonst in Sachen Klima für „Fridays for Future“ und „Queer“ unterwegs, soll die Veranstaltung organisiert haben. Nach Informationen einer Maecenata Stiftung („Think Tank“ zum Themenfeld Zivilgesellschaft, Bürgerengagement, Philanthropie und Stiftungswesen) soll Bönisch dort als studentische Hilfskraft im Bereich Kommunikation tätig sein.

Selbst gekommen ist Fernandes nicht, dafür einige hundert Demonstranten, unter ihnen kaum Politiker, lediglich Göring-Eckard ist an mir vorbeigelaufen und hat nett gelächelt. Typisch dass die Linke die Demo für Parteiwerbung missbrauchte. Männer sollten „erst mal Klappe halten“. Und die erste Reihe freimachen für „Flinta“, also für Frauen, Lesben, Intersexuelle, Non-Binäre, Trans-Männer und -Frauen und Asexuelle. Unter den Demonstranten zahlreiche Touristen, die Fotos von sich vor dem Brandenburger Tor und der Demo machen.

Von Pressefreiheit hielten die Veranstalter nicht viel, dem Journalisten Weichreite wurde gerade der Zutritt zum Pressebereich verwehrt, als ich dort ankam. Dann wurde seine Arbeit permanent dadurch behindert, dass man ihm Schilder ins Gesicht bzw. vor die Kamera drückte. Völlig eskalierte die mit enormem Hass auf Männer aufgeladene Situation, als die Demonstranten auf „Weichreite“ aufgehetzt wurden und er mit „Nazis raus-Rufen“ in einer verbal gewalttätigen Weise von der aufgehetzten Menge angeschrien und bedroht wurde.

„Ich brauch keinen Schwanz“

Dafür hatte man für traumatisierte Demoteilnehmer und andere Psychos einen eigenen Bereich mit professionellen Betreuern eingerichtet; sicher keine schlechte Idee, bei dem, was sich dort ansammelte. Die Redner, fast alle in irgendeiner NGO organisiert, ließen wissen, dass sie denken, dass die Welt bald untergeht, wenn das so weitergeht, die ganze Welt sei voll von Männern, die alle Täter und „Wichser“ seien. Das System sei „scheiße“. Dagegen gäbe es in Syrien und Kurdistan eine tolle Frauenbewegung. Dass die Klarnamenpflicht litaneienhaft beschworen wird, versteht sich von selbst …

Und natürlich, dass es ein Skandal ist, dass die NGO HateAid weniger Geld als bisher bekommt. Dass wir endlich wütend auf alle Männer werden müssen. Dass die eigentlichen Täter nicht die Männer nachts im Park sind, sondern zuerst die Väter in den Familien. Und – so ein Schild – dass sie nicht Achmed und Murat heißen, sondern „Helmut“. Dass im Publikum zahlreiche Lesben anwesend waren, wundert da natürlich keinen. Zwischen den Reden singt eine als Frau gelesene Person: „Ich brauch keinen Schwanz, um zu wissen, wer ich bin“. Und eine andere: „Ich und meine Fotze werden heute noch was sehn“.

Cyper-Rape und Brain-Rape

Hier eine kleine Auswahl der Schilder und der Impressionen:

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Zu den Schildern hat der „Plagiatjäger festgestellt: „Vielleicht ein ganz interessantes Detail: Ich denke, dass man graphologisch recht gut zeigen kann, dass alle Schilder der heutigen Demo vor dem Brandenburger Tor, die auf Bildern gezeigt wurden, von ein und derselben Person, wahrscheinlich einem professionellen Schildermaler, stammen. Handschriftenkunde ist ja auch Teil unserer Expertise. Die Indizien: * Spezifische Schreibweise des „Ä“, vor allem spezielle seitliche Platzierung der Umlaute * Spezifische Schreibweise des „W“ mit höhenreduziertem mittleren Teil * Identische Kleinschreibung * Zum Teil identische Farben * Zum Teil identische Kartonart“

Opferschutz statt Überwachungsstaat

Ein einziges Schild zeigte freilich, dass zumindest ein Teilnehmer verstanden hat, worum es geht. Und wenn eines auf jeden Fall klar geworden ist, dann das das Wort Hysterie von Hysteria kommt, das ist griechisch und heißt bezeichnenderweise „Gebärmutter“. Und die haben nur (biologische) Frauen.

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