Tweet des Tages

Alice Schwarzer: „Möchte nicht, dass mein Interview mit Compact unterbrochen wird!“

(c) Screenshot Compact
David Berger
By David Berger
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(David Berger) Offensichtlich ein Beispiel an linksextremen Einheizern bei der „Antifa“ hat sich der Heyne-Verlag auf der Leipziger Buchmesse genommen. Alice Schwarzer ist im Interview mit dem beliebten Moderator und Redakteur Paul Klemm vom „Compact Magazin“. Obwohl Schwarzer ihren Verlag darum bittet, das Gespräch nicht zu unterbrechen, versucht offensichtlich einer der Mitarbeiter des Heyne-Verlags oder ihres Managements Klemm von ihr wegzuziehen… Doch Schwarzer setzt sich durch.

Paul Klemm dazu in unserem Tweet des Tages: „„Ich möchte nicht, dass das unterbrochen wird!“ Alice Schwarzer im COMPACT-Interview auf der Leipziger Buchmesse. Der Heyne-Verlag und ihr Management wollen das Gespräch abwürgen, doch sie beweist Größe.“

💥 „Ich möchte nicht, dass das unterbrochen wird!“ Alice Schwarzer im COMPACT-Interview auf der Leipziger Buchmesse. Der @HeyneVerlag und ihr Management wollen das Gespräch abwürgen, doch sie beweist Größe. Danke! @EMMA_Magazin pic.twitter.com/WTI9foTVWH

— ✏️Paul Klemm (@DerPaulKlemm) March 22, 2026

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David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

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