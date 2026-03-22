Alice Schwarzer: „Möchte nicht, dass mein Interview mit Compact unterbrochen wird!“

(David Berger) Offensichtlich ein Beispiel an linksextremen Einheizern bei der „Antifa“ hat sich der Heyne-Verlag auf der Leipziger Buchmesse genommen. Alice Schwarzer ist im Interview mit dem beliebten Moderator und Redakteur Paul Klemm vom „Compact Magazin“. Obwohl Schwarzer ihren Verlag darum bittet, das Gespräch nicht zu unterbrechen, versucht offensichtlich einer der Mitarbeiter des Heyne-Verlags oder ihres Managements Klemm von ihr wegzuziehen… Doch Schwarzer setzt sich durch.

Paul Klemm dazu in unserem Tweet des Tages: „„Ich möchte nicht, dass das unterbrochen wird!“ Alice Schwarzer im COMPACT-Interview auf der Leipziger Buchmesse. Der Heyne-Verlag und ihr Management wollen das Gespräch abwürgen, doch sie beweist Größe.“

💥 „Ich möchte nicht, dass das unterbrochen wird!“ Alice Schwarzer im COMPACT-Interview auf der Leipziger Buchmesse. Der @HeyneVerlag und ihr Management wollen das Gespräch abwürgen, doch sie beweist Größe. Danke! @EMMA_Magazin pic.twitter.com/WTI9foTVWH — ✏️Paul Klemm (@DerPaulKlemm) March 22, 2026

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