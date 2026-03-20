Sonntagsfrage: AfD wieder vor der Union

Die neue INSA-NEWS-Umfrage ist da: Die Union verliert in dieser Woche einen halben Prozentpunkt (25,5 %). Die AfD (26 %) gewinnt anderthalb Prozentpunkte hinzu und ist somit wieder knapp vor der Union. Die SPD (15 %) verliert einen halben Prozentpunkt, während die Grünen (12 %) einen halben Prozentpunkt zulegen. Die Linke (10,5 %) behält ihren Vorwochenwert bei. Sowohl das BSW (3,5 %, +/-0) als auch die FDP (3 %, -0,5) würden jeweils den Sprung in den Bundestag verpassen. 4,5 Prozent entfallen auf sonstige Parteien.

„Das führt uns zu dem Thema, welche Koalitionen sich die Deutschen wünschten, wenn die nach derzeitigen Umfragen rechnerisch möglichen Regierungskonstellationen abgefragt werden. Das wären eine schwarz-blaue Koalition, ein Kenia-Bündnis oder Union mit SPD und Linkspartei. Eine knappe relative Mehrheit von 26 Prozent bevorzugt keine der drei genannten Varianten. 25 Prozent sprechen sich für eine CDU/CSU-AfD-Koalition aus, 24 Prozent für eine CDU/CSU-SPD-Bündnis90/Die Grünen-Koalition und 14 Prozent für eine Koalition aus CDU/CSU, SPD und Linkspartei. Die politische Stimmung und damit die gemessene Wahlabsicht ist recht stabil, von den politischen Konstellationen, die sich daraus ergeben könnten, sind viele Bürger aber offensichtlich nicht wirklich überzeugt.“ – so Hermann Binkert, der Chef des Meinungsumfrageinstituts INSA.

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