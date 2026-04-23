Trotz Verbot: CDU-Politiker Hendrick Streek und das Geschäft mit der Leihmutterschaft

Deutsche Gesetze scheinen ihm egal zu sein: Der Bundestagsabgeordnete Hendrik Streeck (CDU) und sein Ehemann haben sich in den USA ein Kind „gekauft“. Es wurde per Leihmutterschaft und Eizellenspende ausgetragen; die Mutter verliert alle Rechte an dem Kind, das sie neun Monate ausgetragen hat. In Deutschland ist diese Praxis illegal.

Doch für Hendrik Streeck sind solche Gesetze offenbar nur ein geringes Hindernis. Und obwohl Leihmutterschaft und Eizellenspende gerne als altruistischer Dienst am Kind dargestellt werden, ist die Realität eine andere: Sie degradieren Menschen zu einer Handelsware, die nach Belieben bestellt werden kann – und wenn das „Produkt“ nicht dem Liefervertrag entspricht, wird das Neugeborene eben zurückgegeben.

Maximilian Tichy spricht zu diesem Thema mit Anna Diouf. In der Redaktion bearbeitet sie das Thema Leihmutterschaft und Lebensschutz und erklärt: Hinter den Kulissen ist Leihmutterschaft nichts anderes als gewerblicher Kinderhandel.