Die Sonntagsrunde mit Burkhard Müller-Ullrich: Kein Markenschutz für Vulkangruppe

Ist die CDU die verlogenste Partei Deutschlands? Was bewegt den Papst zu seinem Plädoyer gegen die explodierende Zensur in Europa? Welches Recht haben totalitäre Ideologen mit dem Völkerrecht gegen Trump oder Putin zu argumentieren? Diese und viele andere Themen der Woche in der „Sonntagsrunde“ des Kontrafunks.

Der Theologe und Publizist Dr. David Berger (philosophia-perennis.com), der Journalist und AfD-Politiker Dr. Thomas Hartung (Kreistagsfraktion Böblingen) sowie der Philosoph und Politologe Prof. Dr. Uwe Steinhoff (Universität Hongkong) diskutieren mit Burkhard Müller-Ullrich

über den Berliner Blackout und den Tennis spielenden Bürgermeister;

über das päpstliche Plädoyer für Meinungsfreiheit, Ehe und Familie;

über die Lage im Iran und die Hoffnung der Iraner auf Hilfe von Donald Trump;

über das unverblümte Bekenntnis des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Günter (CDU) zum Totalitarismus

sowie über die Bedeutung und Zukunft von Grönland.