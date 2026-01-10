Al-Rasool-Moschee in Teheran brennt lichterloh: Perser jubeln

(David Berger) Der mutige Kampf des persischen Volkes ist ein Kampf für Freiheit, Wohlstand und Menschenrechte und damit gegen den Islam. Daher ist es zeichenhaft, dass dort nun erste Moschee brennt.

Iranische Demonstranten haben die Al-Rasool-Moschee in Teheran in Brand gesetzt. Die Moschee gilt als Ort für religiös legitimierte politische Predigten, regimekonforme Botschaften, wird genutzt zur Mobilisierung zu staatlich unterstützten Veranstaltungen

und ist Teil des Netzes von Moscheen, die die Ideologie der Islamischen Republik im Alltag verankern.

Mehrere Moscheen und Banken angezündet

Neben der Al-Rasool-Moschee sollen auch zahlreiche weitere Regierungs- bzw. religiöse Gebäude in Brand gesteckt worden sein. Internationale Medien berichten seit den frühen Morgenstunden, dass mehrere Moscheen in Teheran in Flammen stehen. Laut Angaben des Teheraner Bürgermeisters wurden zahlreiche Moscheen, Banken und weitere Gebäude beschädigt oder angezündet.

