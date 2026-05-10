Sonntagsrunde mit Burkhard Müller-Ullrich: Niedertracht an der Macht

Die Dresdner Buchhändlerin, Verlegerin und Politikerin Susanne Dagen, der katholische Theologe und Publizist David Berger sowie Roland Tichy, Gründer und Chef von „Tichys Einblick“, diskutieren mit Burkhard Müller-Ullrich über die fingierte Gefangennahme von Alice Weidel auf deutschen Schulhöfen, über die ministeriell behauptete Nichteinwanderung von Migranten in die deutschen Sozialsysteme, über Verbesserungsmöglichkeiten für die Darstellung der Misere durch Friedrich Merz, über den türenknallenden Auszug der deutschen Linksgrün-Fraktionen von X und die angekündigte Inbetriebnahme von W sowie andere Highlights der „Woche der Meinungsfreiheit“.

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