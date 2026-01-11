Überall brennt die Hütte: Neue globale Jugendrevolte, diesmal von rechts

In der 45. Ausgabe von „Matussek & Reinhardt“ sprechen die beiden über die aufrührerischen Entwicklungen im Iran, wo die Jugend praktisch eine Revolution entfacht hat. Sie beleuchten, wie ähnliche Bewegungen in vielen anderen Ländern zu beobachten sind und welche Hoffnungen damit verbunden sind, dass sich junge Menschen weltweit gegen bestehende Missstände erheben und für ihre Freiheit einstehen.
