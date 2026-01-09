Freitag, 9. Januar 2026
„EU-Sanktionen sind illegal“: Solidarität mit Jacques Baud wächst

Patrik Baab, Sevim Dağdelen, and Laura von Wimmersperg präsentieren die Solidaritätserklärung (c) Screenshot YT
(David Berger) Ein breites Bündnis aus Wissenschaftlern, Publizisten, Kulturschaffenden und Politikern hat einen offenen Protest gegen die jüngsten EU-Sanktionen gegen den Schweizer Militärhistoriker und Ex-Oberst Jacques Baud gestartet.

Die Unterstützer sehen in den Strafmaßnahmen einen gefährlichen Einschnitt in die Meinungsfreiheit und einen Ausdruck eines zunehmend aggressiven geopolitischen Kurses der Europäischen Union.

„Untadeliger Wissenschaftler und ein Ehrenmann“ (Berliner Zeitung)

Baud, der früher für die Schweizer Armee und den strategischen Nachrichtendienst gearbeitet hat, lebt in Brüssel und ist Autor mehrerer geopolitischer Analysen. Die EU hat ihn im Rahmen eines Sanktionspakets unter anderem wegen angeblicher Verbreitung prorussischer Propaganda auf eine schwarze Liste gesetzt: Er darf die EU nicht mehr verlassen, sein Konto wurde eingefroren und seine Bücher dürfen nicht verkauft werden.

In dem veröffentlichten Solidaritätsaufruf heißt es, es sei kein Verbrechen, „die wahren Gründe“ des Ukraine-Krieges zu benennen oder kritisch auf westliche Narrative hinzuweisen. Die Initiatoren betonen, Baud arbeite neutral und bringe unterschiedliche Perspektiven ein. Sie werfen der EU vor, nicht nur ihn, sondern insgesamt 59 Journalisten und Wissenschaftler mit willkürlichen Maßnahmen mundtot machen zu wollen.

„Eine Zensur findet nicht statt“?

Der Appell kritisiert die Sanktionen nicht nur rechtlich, sondern auch politisch: Sie würden Grundrechte untergraben und den Kriegskurs der EU stärken. In dem Text wird das deutsche Grundgesetz zitiert („Eine Zensur findet nicht statt“), und die Bundesregierung sowie andere Parlamente werden aufgerufen, die Maßnahmen zurückzunehmen und sich für konstruktive Friedensbemühungen in der Ukraine einzusetzen.

Zu den Unterzeichnern zählen prominente Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland, darunter Historiker, Publizisten, ehemalige Militärs, Politiker und Kulturschaffende. Sie sehen in dem Aufruf ein Zeichen gegen eine wachsende Einschränkung des freien Diskurses und gegen das, was sie als zunehmende Kriegsrhetorik und politische Intoleranz in Europa begreifen.

Dr. Michael Andrick gehört zu den Erstunterzeichnern. Er schreibt: „Ich hätte nicht erwartet, einmal Mitinitiator einer Erklärung zu sein, die auch Militärs mehrerer Staaten unterzeichnen. Uns eint, dass wir die rechtswidrige, autoritär-willkürliche Vorgehensweise der EU gegen kritische Geister entschieden verurteilen.“

Zum Unterschreiben des Aufrufs: free-baud.org

