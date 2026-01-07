Mittwoch, 7. Januar 2026
Pleiten, Pech und Pannen

Sirenenalarm auf Handy: Berlin vor einer nächsten Stromkatastrophe?

David Berger
David Berger
(David Berger) Angeblich soll heute ab 11 Uhr die Stromversorgung in Berlin für alle betroffenen Berliner wieder vollständig laufen. Doch vor wenigen Minuten (9.30 h) erreichte viele Berliner auf ihrem Mobiltelefon eine seltsame Warnung die mit lauten Warntönen versehen ist: 

Totales Chaos

Die Berliner Senatsverwaltung auf X dazu: „Mit Cell Broadcast wurden soeben #Berlin​weit alle mobilen Empfangsgeräte angesteuert. Die Informationen zum Stromausfall finden Sie hier .

Dort findet sich allerdings nur eine Meldung zur Wiederherstellung der Stromversorgung im Südwesten Berlins.

Die Berliner sind verunsichert: „Sirenen & Handy. Stromausfall in Berlin? Fällt den Schlafmützen von der Senatsverwaltung jetzt ein, dass es einen Stromausfall vor ein paar Tagen gegeben hat und man noch keine Warnung abgesetzt hatte? Oder was soll das?“

„Ist das ein neuer Stromausfall oder hat die Innensenatorin gerade 4 Tage später eine Warnung rausgegeben?“

„Das hier bekam ich vor ein paar Minuten aufs Smartphone. Dazu eine Frage: Ist das alles ein Intelligenztest – oder wollen die uns komplett veraschen, die zuständigen Stellen??? Ist irgendwo eine versteckte Kamera aufgebaut? Oder wollen die ihre komplette Unfähigkeit dokumentieren? Und was denn nun??? Extreme Gefahr oder Warnung Mittel????“

Was wenn vor einem Militärischen Angriff gewarnt werden muss?

„In Berlin gehen die Uhren anscheinend anders … heute ist Mittwoch, das hätte doch wohl am Samstag rausgehen müssen.“

„Grotesk! Am fünften Tag nach (!) der Berliner Havarie der Stromversorgung im Südwesten der Stadt erhält man mit lauter Sirene auf dem Mobilfon die abgebildete Meldung über eine „extreme Gefahr“. Was ist in dieser Stadt nur los?“

Die Oreshniks haben jetzt zwei Minuten bis Warschau und vier bis Berlin. Kriegt man die Sirene gar nicht mehr an.“

Warnungen vor Fakemeldungen

Lustigerweise hatte die für den Cell-Broadcast verantwortliche Stelle gestern vor der Verbreitung von Fakenews gewarnt, dabei – ähnlich wie die links-gleichgeschalteten Medien – von einem „Stromausfall“ statt einem Terrorakt gesprochen.

Im Zusammenhang mit dem Stromausfall (sic!) in Berlin kursieren vereinzelt unbestätigte oder falsche Informationen. Solche Meldungen verunsichern nicht nur die Öffentlichkeit, sie können die Arbeit der unter Hochdruck arbeitenden Einsatzkräfte und Ehrenamtlichen erschweren. Hilfsangebote werden koordiniert angenommen und gezielt eingesetzt. Bitte orientieren Sie sich ausschließlich an verifizierten Informationen aus offiziellen Quellen.“

Warnung vor der Wiedereinschaltung des Stroms?

Klarheit könnte eine von Maximilian Tichy verbreitete Nachricht bringen: „Berlin, 9:30 Uhr : Berlin nutzt das Notfall-Warnsystem um per Handy das Land zu warnen, dass der Strom bald EINgeschaltet wird. Wenn es darum geht die Leistungen der Politik sichtbar zu machen, funktionieren die Warnsysteme plötzlich…“

***

Rentnerin tot aufgefunden: „Erste Tote durch Linksextremisten“ (Update)
