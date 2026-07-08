Ein Atomschlag gegen Deutschland wird immer wahrscheinlicher

Mit immer weitreichenderen Waffenlieferungen an die Ukraine wächst das Risiko einer direkten Konfrontation zwischen der NATO und Russland. „Ansage“-Autor Christian Hamann warnt eindringlich vor einer gefährlichen Eskalationsspirale, die Europa an den Rand eines atomaren Konflikts führen könnte – und fordert eine grundlegende Neubewertung der westlichen Sicherheits- und Ukrainepolitik.

Auf der Website der britischen Regierung findet sich eine Verlautbarung des Verteidigungsministeriums vom 18. Juni 2026, in welcher die Auslieferung von 350 Abfangraketen, einigen Radaranlagen und 150.000 Kampfdrohnen bis zum Jahresende angekündigt wird. Die Zahl wurde inzwischen auf 170.000 aufgestockt. Entgegen dem Kommentar des Ministeriums ist das Profil dieses Lieferpakets kaum dazu geeignet, den „Schutz unschuldiger ukrainischer Menschen“ zu verbessern. Dagegen pusht es jetzt ein Vorhaben mit Vehemenz voran, welches der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter bereits 2024 propagiert hatte, nämlich „den Krieg nach Russland zu tragen“. Großbritanniens Regierung führt zum wiederholten Mal die Riege der Lieferländer an, welche sich mit immer wirkungsvolleren und immer tiefer in russisches Territorium vordringenden Waffensystemen hervortun, wie bereits mit Marschflugkörpern und radioaktiven DU-Geschossen. Bereits die massiven Beschädigungen von Anlagen der Ölwirtschaft und die Beschlagnahmung russischer Tankschiffe in den letzten Wochen haben der roten Linie bedenklich näher geführt, an der die russische Regierung vor eine harte Entscheidung gestellt wird. Diese Gefahr wird durch jüngste EU-Schritte gegen Russlands eisbrechende LNG-Transportflotte drastisch verschärft.

Donald Trump, der einzige westliche Politiker mit den notwendigen Machtmitteln, um die westliche Allianz noch rechtzeitig zur Korrektur des Selbstmordkurses zu bewegen, hat nach dem weitgehenden Scheitern seiner Militärmission im Iran massiv an Autorität verloren. Indem Militaristen diese Schwächephase des US-Präsidenten für den finalen Eskalationsschub gegen Russland nutzen, beweisen sie entweder erschütternde Naivität oder kalte Verantwortungslosigkeit. Auch wenn Politiker und Medien die Gefahr beharrlich herunterspielen, kann die Annahme als wirklichkeitsfremd gelten, dass die stärkste Atommacht der Welt es dauerhaft hinnehmen wird, dass ihre Infrastruktur, ihre wirtschaftliche Basis und ihre militärische Kapazität im konventionellen Krieg gegen eine numerisch überlegene westliche Allianz aufgerieben werden.

Unklare Option hochwahrscheinlich

Eine detaillierte Analyse der verschiedenen beteiligten Psychomechanismen bestätigt die Wahrscheinlichkeit einer nuklearen Option. Dagegen ist die Opposition des moralischen Verbündeten China gegen Atomwaffeneinsatz unerheblich, da Peking aus diplomatischen Gründen gar nicht anders kann und in keinem Fall helfend eingreifen wird. Wenn Europas Politiker ihre Bürger jetzt blind oder verantwortungslos in eine so elementare Gefahr führen, lässt sich das als Wiederholung und Steigerung nie aufgearbeiteter historischer Fehlentscheidungen in der langen Kette desaströser Militäreinsätze von Vietnam bis Afghanistan identifizieren. Die Fehler lagen schwerpunktmäßig auf der psychologischen Ebene. Unter anderem wurde die Bevölkerung mit brutalen Verhören, Erniedrigungen und Zerstörung ihres Eigentums den militärisch bekämpften Milizen in die Arme getrieben, während statt demokratischer Idealisten ein korrupter Klüngel Zugang zur Macht erhielt.

Solche verwerflichen und kontraproduktiven Praktiken wären bei ungestörtem Informationsfluss abgestellt worden. Doch die Geschichte der öffentlichen Irreführung und Verschleierung von Kriegsplanungen durch Medien im Westen reicht lange zurück; spätestens seit dem Beginn des Philippinisch-Amerikanischen Krieges 1899 schirmen sich US-Militär und Geheimdienste vor unerwünschten kritischen Einblicken ab – stets im Namen der “nationalen Sicherheit”. Ein – treffendes – KI-Urteil lautet: „Es waren das US-Militär und die CIA, die den physischen und informationellen Zugang zu den fatalen Fehlentwicklungen an der Quelle komplett absperrten. – Dem standen private Großmedien und Nachrichtenagenturen gegenüber, die die offiziellen, geschönten Narrative aus Washington weitgehend ungeprüft übernahmen und multiplizierten.“

Brüchiges Dogma

Der Spur des Chaos, den ein demokratisch völlig unzureichend kontrollierter westlicher (Un)Sicherheitsappart weltweit hinterlassen hat, folgt jetzt die logische Fortsetzung im eigenen Kulturraum. Es ist dieselbe schönfärberische Berichterstattung durch Militär und Mainstreammedien wie während der vergangenen kontraproduktiven Militäreinsätze, die den Militaristen aus Militärisch-Industriellen Komplex (MIC) und NATO auch jetzt ermöglichen, ohne großen öffentlichen Widerstand weiter zu eskalieren. Auf der Gov.UK-Homepage heißt es zur Auslieferung der 170.000 Drohnen bis Jahresende – über 900 pro Tag –unverblümt: „The UK is putting pressure on Putin to negotiate“ – „Großbritannien übt Druck auf Putin aus, zu verhandeln“. Das ist entweder wirklichkeitsblind oder zynisch: Es war der damalige britische Premierminister Boris Johnson, der das bereits unterschriftsreife Einigungspapier von Istanbul im März 2022 blockierte – und es ist die ukrainische Führung, die am 17. Mai 2022 die Verhandlungen abbrach und ihnen seither mit realitätsfernen Vorbedingungen ausweicht.

Vor einer Erörterung der Gefahrenlage bleibt noch ein Sachverhalt geradezurücken: Auch wenn Medien – oder das britische Verteidigungsministerium auf seiner Regierungshomepage – die Phrase vom „unprovozierten russischen Angriffskrieg“ gebetsmühlenartig bedienen, hat diese einseitige Bewertung bei fairer Analyse der Vorgeschichte keinen Bestand. Die millionenfache Wiederholung zeigt vielmehr die Brüchigkeit eines Dogmas, das sich nur mit solchen geldgepushten Propagandamitteln stützen lässt. Denn ein sachlicher Diskurs, der hier gescheut wird, führt – ohne die russischen Rechtsverstöße zu beschönigen – die vielen und teilweise massiven Provokationen westlicher Militaristen von 1999 bis Februar 2022 vor Augen.

Karaganovs drastische Warnungen

Sergey Karaganov ist ein russischer Hardliner, genauer gesagt ein politischer Intellektueller, der nach bitteren Erfahrungen im Verlaufe der letzten 30 Jahre einen tiefen Wandel durchgemacht hat – von einem Freund Europas zu einem, der diesem Kontinent mit Ablehnung gegenübersteht. Als Ehrenvorsitzender des Rates für Außen- und Verteidigungspolitik und informeller Regierungsberater hat Karaganov auch ohne politische Ämter einen weitreichenden Einfluss. Mit ihm führte der amerikanische Journalist Tucker Carlson im Januar 2026 ein Interview, das jeder Europäer gehört oder als Transkript gelesen haben sollte, um aufzuwachen: “If Russia comes ever close to a defeat, that would mean that Russia now would use nuclear weapons and … Europe will be finished physically.” Diese sehr drastische Perspektive grenzt Karaganov an anderer Stelle geographisch ein. Seine Wahl fiele auf Großbritannien – und noch eher auf Deutschland. Die unübersehbare Exposition des Vereinigten Königreichs stellt ein kompliziertes Thema dar.

Bei Deutschland liegen dagegen klare Gründe für eine präferierte Position unter den Zielen für einen atomaren Warnschlag vor: „When a Chancellor … of Germany is talking about recreating … Bundeswehr, to be the strongest army in Europe… That means that he dooms his country for elimination”. (“Wenn ein deutscher Kanzler davon spricht, die Bundeswehr wieder zur stärksten Armee Europas zu machen … Dann heißt das, dass er sein Land der Auslöschung weiht.“) Diese Einschätzung erinnert an die Marineexpansion des Deutschen Kaisers vor dem 1. Weltkrieg, die in Großbritannien als Missachtung der Rangordnung auf den Weltmeeren wahrgenommen wurde. Die heutige Situation Deutschlands ist allerdings deutlich ungünstiger. Russland könnte jederzeit auf Bruch des Waffenstillstandes vom 8. Mai 1945 erkennen, eine erneute Kapitulation erzwingen und Deutschland damit von seinen Bündnispartnern isolieren. Die hierzulande lagernden amerikanischen Atomwaffen stellen als strategische Angriffsziele für Präventivschläge vor allem eine Gefährdung für die deutsche Bevölkerung dar, während sie in der Abschreckungswirkung weitgehend versagen.

Fünf vor zwölf

Realistischerweise unterstellt Karaganov, dass sich die USA bei einem russischen Atomschlag in Europa generell nicht einmischen würden; umso mehr gilt das, wenn der Schlag nur ein einzelnes Land wie Großbritannien oder Deutschland träfe. Der relevante Artikel 5 des NATO-Vertrages ist – zum Glück! – dermaßen schwammig, dass ein solcher nuklearer Warnschlag keineswegs automatisch in einen großen Atomkrieg führen würde. Auf jeden Fall würde die drastische Klarstellung der militärischen Rangordnung den naiven Politikern in Europa klarmachen, dass sie nicht nur ihre Verantwortung für das Leben der ‚verteidigten‘ (aber niemals gefragten) Menschen in den umkämpften Gebieten und in ihren eigenen Ländern aus dem Blickfeld verloren haben, sondern auch den Respekt gegenüber dem Gegner.

Die Uhr steht inzwischen auf kurz vor 12. Es bleibt wenig Zeit, um die von Mahatma Gandhi und Martin Luther King verkündete Einsicht ernst zu nehmen, dass ein stabiler Frieden ein Verstehen des (tatsächlichen oder vermeintlichen) Feindes zur Voraussetzung hat. Dieses Verstehen der Motive der Gegenseite stellt wiederum die Voraussetzung für die rechtzeitige Entstehung von gegenseitigem Respekt dar – noch rechtzeitig, um die Stabilisierung in Gesprächen herzustellen. Dagegen destabilisiert fehlender Respekt so lange, bis er in einem Kräftemessen erzwungen wird. Vor allem die EU-Kommission sowie die Politiker Großbritanniens und Deutschlands sind dabei, ihren Gegner Russland in die Enge zu treiben, bis dieser den fehlenden Respekt mittels eines drastischen Warnschlages einfordert. Respekt wird danach auch der entscheidende Bremsfaktor sein, der die Entfesselung des vollen atomaren Zerstörungspotenzials verhindert.

Der Beitrag erschien zuerst bei ANSAGE.ORG.

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