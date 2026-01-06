Dienstag, 6. Januar 2026
2026 - Jahr der Wende

Regierungskrise in Potsdam: Wird die AfD bald das erste Bundesland regieren?

(c) Facebook
David Berger
By David Berger
61

(David Berger) Die Regierungskoalition im Land Brandenburg steht vermutlich vor ihrem vorzeitigen Ende: Die bisher regierende Allianz aus SPD und Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat ihre knappe parlamentarische Mehrheit im Landtag verloren. Grund dafür ist der Austritt zweier Abgeordneter aus der BSW-Fraktion.

Die Abgeordneten Jouleen Gruhn und André von Ossowski hatten bereits in den vergangenen Wochen ihre Partei BSW verlassen. Am Dienstag erklärten sie nun auch offiziell ihren Rückzug aus der BSW-Fraktion im Landtag und gelten damit nicht länger als Träger der Koalitionsmehrheit. Dadurch fällt die bisherige Zwei-Stimmen-Mehrheit für die rot-lila Regierung weg.

Opposition und politische Beobachter bewerten den Vorgang als Wendepunkt für die brandenburgische Landesregierung. Ohne eine klare Mehrheit im Landtag stehen nun mögliche Szenarien im Raum: von einer Minderheitsregierung über neue Koalitionsverhandlungen bis hin zu vorgezogenen Landtagswahlen. Konkrete politische Konsequenzen sind derzeit noch offen.

Die Entwicklung ist ein weiterer Hinweis darauf, wie instabil das bundesweit einmalige Regierungsbündnis zwischen SPD und dem relativ jungen BSW geworden ist. Beobachter sehen nun vor allem die Frage im Mittelpunkt, ob es der SPD gelingt, neue Mehrheiten im Parlament zu organisieren oder ob sich die politische Landschaft in Brandenburg neu ordnen wird.

Neuwahlen: AfD deutlich stärkste Fraktion

Diese Neuordnung über Neuwahlen könnte tatsächlich der AfD und ihrem patenten Vorsitzenden Dr. Christoph Berndt zugute kommen. Die letzte Infratest dimap-Umfrage vom 03.–08. Dezember 2025 (veröffentlicht am 10.12.2025) sieht die AfD deutlich vorn. Sie erreicht hier mit 35 % den höchsten gemessenen Wert, während die regierenden Parteien (SPD & BSW) zusammen deutlich unter 50 % kommen würden.

Diese Werte dürften sich inzwischen – parallel zum Bundestrend – noch einmal zugunsten der AfD verschieben haben. Christoph Berndt als neuer Landesvater – das wäre ein großer Gewinn für Brandenburg und ein guter Start in das anstehende Wahljahr im Osten.

***

Unterstützen Sie bitte die Arbeit von „Philosophia Perennis“! Hier mit einem Klick:

PAYPAL (Stichwort Schenkung)

Oder per Überweisung auf

David Berger, IBAN: DE44 1001 0178 9608 9210 41 – BIC REVODEB2 – Stichwort: Schenkung

ÜBERWEISUNG (Stichwort: Schenkung)

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
Linker Terroranschlag: Verfassungsschutz war vorgewarnt, Justiz entließ Verdächtige
David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN

  • Leitmedium der Alternativen (correctiv)
  • Darkroom-Hedonismus (rechtsextreme Szene)
  • We need people like you (Steve Bannon)

FOLGEN SIE UNS!