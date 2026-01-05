Montag, 5. Januar 2026
Berlin

Großschadenslage: Während Wegner & Co versagen, helfen diese Menschen

David Berger
By David Berger
749

(David Berger) Die sozialen Netzwerke und die großen Nachrichtenportale sind voll von erschreckenden Berichten darüber, wie sowohl die Berliner Landes- wie die Bundesregierung (Merz plant gerade seine Ukraine- und Indienreise) die Opfer des linksextremistischen Terroranschlags auf die Stromversorgung im Berliner Süden alleine lässt. 

Die AfD hat darauf kurzfristig reagiert und gestern Abend ihre Mitglieder per e-mail intern dazu aufgerufen, zu helfen, wo es derzeit nottut. In der Mail heißt es:

„Da wir nicht wissen, wie sich die Sachlage bei unseren Mitgliedern darstellt, bitten wir auf diesem Weg um Rückmeldung bei unserer Landesgeschäftsstelle:
1. von Betroffenen: Welche Form der Hilfe wird benötigt – Fahrdienst, Einkauf, Laden von Akkus, Unterbringung bei Freunden, etc.
2. von Helfern: Womit können Sie helfen – Auto, Unterkunft, Heißgetränke, etc. “

Nahrungsmittel, heiße Getränke

Wenige Stunden nach diesem Aufruf haben unter der Leitung von Ronald Gläser die Vorbereitungen zu der Hilfsaktion angefangen:

Wir liefern Nahrungsmittel ins Berliner Krisengebiet.

Zehntausende Menschen sind von der Strom-Versorgung abgeschnitten, nachdem Linke einen Terroranschlag verübten.

Wir haben beschlossen, vor Ort zu helfen. Warme Suppe, Brötchen, Tee, all das geht ins Krisengebiet.
Der… pic.twitter.com/WoPd3kW5m5

— Ronald Gläser, MdB (@ronaldglaeser) January 5, 2026

Und schon steht der erste Hilfspunkt:

Der Stand mit warmen Speisen wurde aufgebaut.
Die Zehlendorfer holen sich ihre kostenlose Mahlzeit ab. https://t.co/ko9bnVN0jq pic.twitter.com/84cLKe4BWq

— Ronald Gläser, MdB (@ronaldglaeser) January 5, 2026

***

David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

