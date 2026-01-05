Großschadenslage: Während Wegner & Co versagen, helfen diese Menschen

(David Berger) Die sozialen Netzwerke und die großen Nachrichtenportale sind voll von erschreckenden Berichten darüber, wie sowohl die Berliner Landes- wie die Bundesregierung (Merz plant gerade seine Ukraine- und Indienreise) die Opfer des linksextremistischen Terroranschlags auf die Stromversorgung im Berliner Süden alleine lässt.
Die AfD hat darauf kurzfristig reagiert und gestern Abend ihre Mitglieder per e-mail intern dazu aufgerufen, zu helfen, wo es derzeit nottut. In der Mail heißt es:
„Da wir nicht wissen, wie sich die Sachlage bei unseren Mitgliedern darstellt, bitten wir auf diesem Weg um Rückmeldung bei unserer Landesgeschäftsstelle:
1. von Betroffenen: Welche Form der Hilfe wird benötigt – Fahrdienst, Einkauf, Laden von Akkus, Unterbringung bei Freunden, etc.
2. von Helfern: Womit können Sie helfen – Auto, Unterkunft, Heißgetränke, etc. “
Nahrungsmittel, heiße Getränke
Wenige Stunden nach diesem Aufruf haben unter der Leitung von Ronald Gläser die Vorbereitungen zu der Hilfsaktion angefangen:
Wir liefern Nahrungsmittel ins Berliner Krisengebiet.
Zehntausende Menschen sind von der Strom-Versorgung abgeschnitten, nachdem Linke einen Terroranschlag verübten.
Wir haben beschlossen, vor Ort zu helfen. Warme Suppe, Brötchen, Tee, all das geht ins Krisengebiet.
Der… pic.twitter.com/WoPd3kW5m5
— Ronald Gläser, MdB (@ronaldglaeser) January 5, 2026
Und schon steht der erste Hilfspunkt:
Der Stand mit warmen Speisen wurde aufgebaut.
Die Zehlendorfer holen sich ihre kostenlose Mahlzeit ab. https://t.co/ko9bnVN0jq pic.twitter.com/84cLKe4BWq
— Ronald Gläser, MdB (@ronaldglaeser) January 5, 2026
