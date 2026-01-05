Großschadenslage: Während Wegner & Co versagen, helfen diese Menschen

(David Berger) Die sozialen Netzwerke und die großen Nachrichtenportale sind voll von erschreckenden Berichten darüber, wie sowohl die Berliner Landes- wie die Bundesregierung (Merz plant gerade seine Ukraine- und Indienreise) die Opfer des linksextremistischen Terroranschlags auf die Stromversorgung im Berliner Süden alleine lässt.

Die AfD hat darauf kurzfristig reagiert und gestern Abend ihre Mitglieder per e-mail intern dazu aufgerufen, zu helfen, wo es derzeit nottut. In der Mail heißt es:

„Da wir nicht wissen, wie sich die Sachlage bei unseren Mitgliedern darstellt, bitten wir auf diesem Weg um Rückmeldung bei unserer Landesgeschäftsstelle:

1. von Betroffenen: Welche Form der Hilfe wird benötigt – Fahrdienst, Einkauf, Laden von Akkus, Unterbringung bei Freunden, etc.

2. von Helfern: Womit können Sie helfen – Auto, Unterkunft, Heißgetränke, etc. “

Nahrungsmittel, heiße Getränke

Wenige Stunden nach diesem Aufruf haben unter der Leitung von Ronald Gläser die Vorbereitungen zu der Hilfsaktion angefangen:

Wir liefern Nahrungsmittel ins Berliner Krisengebiet. Zehntausende Menschen sind von der Strom-Versorgung abgeschnitten, nachdem Linke einen Terroranschlag verübten. Wir haben beschlossen, vor Ort zu helfen. Warme Suppe, Brötchen, Tee, all das geht ins Krisengebiet.

Der… pic.twitter.com/WoPd3kW5m5 — Ronald Gläser, MdB (@ronaldglaeser) January 5, 2026

Und schon steht der erste Hilfspunkt:

Der Stand mit warmen Speisen wurde aufgebaut.

Die Zehlendorfer holen sich ihre kostenlose Mahlzeit ab. https://t.co/ko9bnVN0jq pic.twitter.com/84cLKe4BWq — Ronald Gläser, MdB (@ronaldglaeser) January 5, 2026

***

Unterstützen Sie bitte die Arbeit von „Philosophia Perennis“! Hier mit einem Klick:

PAYPAL (Stichwort Schenkung)

Oder per Überweisung auf

David Berger, IBAN: DE44 1001 0178 9608 9210 41 – BIC REVODEB2 – Stichwort: Schenkung

ÜBERWEISUNG (Stichwort: Schenkung)

Ganz herzlichen Dank! Jede noch so kleine Gabe ist ein mutmachendes Zeichen, ein Licht in unserer dunklen Zeit!