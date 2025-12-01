Shisha-Bar: Vier Polizisten dienstunfähig geprügelt

Bei der routinemäßigen Kontrolle einer Shisha-Bar in Spandau wurden gleich vier Polizisten so schwer verletzt, dass sie nun dienstunfähig sind.

Gestern morgen meldete die Polizei unter der Ortsangabe Spandau:

„Bei einer Lokalbegehung in Wilhelmstadt erlitten vier Polizeibeamte vergangene Nacht durch tätliche Angriffe und Widerstandhandlungen Verletzungen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Schusswaffenkriminalität betraten und kontrollierten Einsatzkräfte einer Einsatzhundertschaft gegen 22.45 Uhr ein Lokal an der Wilhelmstraße.

„In einem Lokal“

In dem Lokal befanden sich neben dem Inhaber rund 20 weitere Personen. Es herrschte eine die polizeilichen Maßnahmen ablehnende Stimmung, wobei auch der 45-jährige Inhaber lautstark seinen Unmut gegenüber den Einsatzkräften äußerte. Als ein Polizeibeamter den 45-Jährigen aufgefordert haben soll, sich zu beruhigen, soll dieser den Polizisten tätlich angegriffen und zurückgestoßen haben.

Während der anschließenden Festnahme soll der 45-Jährige den Beamten mit einer vollen Glasflasche gegen den Kopf geschlagen haben, sodass diese zersprang. Der Polizeibeamte erlitt eine blutende Kopfverletzung. In die Widerstandshandlung griff ein 28-jähriger Gast mit ein und soll die Einsatzkräfte ebenfalls angegriffen haben.

Im weiteren Verlauf erlitten drei weitere Polizisten durch Glassplitter sowie durch tätliche Angriffe und Widerstandshandlungen Verletzungen. Die beiden Tatverdächtige erlitten ebenfalls Verletzungen.

Alarmierte Rettungskräfte brachten alle Verletzten zu ärztlichen Behandlungen in Krankenhäuser. Beide Tatverdächtige wurden nach Beendigung der medizinischen Maßnahmen in ein Polizeigewahrsam gebracht und dort später wieder entlassen. Die verletzten Einsatzkräfte konnten ihren Dienst nicht fortsetzen. Die beiden Tatverdächtigen müssen sich wegen des Verdachts des tätlichen Angriffes auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. (mh)

Was der Polizeibericht verschweigt

… fehlt nur noch die Ergänzung, dass die wieder auf freiem Fuß Befindlichen im Unterscheid zu den Polizisten ihren „Dienst“ fortsetzen können …

Das Interessante am Polizeibericht: Hier scheint ganz bewusst nur von einem „Lokal“ die Rede. Lokal? Restaurant zur Glocke? Klaus‘ Biertheke Oder ein Studentenlokal, in dem sich schwedische Austauschstudenten treffen?

Wir haben recherchiert und dabei kam heraus, was viele schon vermuteten: Bei dem Lokal handelt es sich um die Shisha-Bar an der Wilhelmstraße in Spandau. Obwohl in der bar regelmäßig Gäste verkehren, die der organisierten Kriminalität zuzurechnen sind, wurden bei der Kontrolle keine Waffen o.ä. gefunden. Vermutlich auch dank der sofort eingesetzten linksextreme Methode, Flaschen als Wurfgeschosse gegen Polizisten einzusetzen.