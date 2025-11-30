Aktion: Meine Adventsgabe für „Philosophia Perennis“

(David Berger) Die Adventswochen und Weihnachten sind traditionell in Deutschland Zeiten des Schenkens. Eine schöne Tradition, über die sich auch PP freuen würde…

Die Auswahl an Organisationen, denen man finanziell gerade in dieser Zeit seine Unterstützung zeigen kann, ist vielfältig: So kann man z.B. die sich zunehmend gleichschaltenden Kirchen unterstützen (und so u.a. indirekt die NGOs, die im Mittelmeer Flüchtlinge „retten“ oder die Anti-AfD-Kampagne mitfinanzieren), für neue Waffen in der Ukraine spenden, Dragqueen-Lesungen in Kindergärten subventionieren oder den Fakenews-Jäger, die uns Tag um Tag aufopferungsvoll erklären, warum wir was glauben sollen oder eben auch nicht, ein Weihnachtsgeschenk zukommen lassen.

Sie können Ihre Unterstützung aber auch jenen zukommen lassen, die ganz ohne Fremdgelder arbeiten müssen, die keine Millionenzahlungen aus Steuergeldern bekommen oder von Bundesstiftungen mit Millionen gefüttert werden. Und die Sie dennoch Tag für Tag aus purem Idealismus und der Sorge um unsere Heimat über das informieren, was Ihnen die Mainstreammedien ganz bewusst verschweigen oder es bis zur Unkenntlichkeit framen.

Sie können jene „alternativen Medien“ unterstützen, die für ihren Idealismus und ihre mutige Wahrheitsliebe dafür häufig auch noch mit Unterlassungsklagen und Prozessen überschüttet werden, die sie finanziell zum Aufgeben bringen wollen.

Ganz herzlichen Dank! Jede noch so kleine Gabe ist ein mutmachendes Zeichen, ein Licht in unserer dunklen Zeit!