Sonntag, 30. November 2025
Aktion: Meine Adventsgabe für „Philosophia Perennis“

(c) Pixabay überarb.
David Berger
(David Berger) Die Adventswochen und Weihnachten sind traditionell in Deutschland Zeiten des Schenkens. Eine schöne Tradition, über die sich auch PP freuen würde…

Die Auswahl an Organisationen, denen man finanziell gerade in dieser Zeit seine Unterstützung zeigen kann, ist vielfältig: So kann man z.B. die sich zunehmend gleichschaltenden Kirchen unterstützen (und so u.a. indirekt die NGOs, die im Mittelmeer Flüchtlinge „retten“ oder die Anti-AfD-Kampagne mitfinanzieren), für neue Waffen in der Ukraine spenden, Dragqueen-Lesungen in Kindergärten subventionieren oder den Fakenews-Jäger, die uns Tag um Tag aufopferungsvoll erklären, warum wir was glauben sollen oder eben auch nicht, ein Weihnachtsgeschenk zukommen lassen.

Sie können Ihre Unterstützung aber auch jenen zukommen lassen, die ganz ohne Fremdgelder arbeiten müssen, die keine Millionenzahlungen aus Steuergeldern bekommen oder von Bundesstiftungen mit Millionen gefüttert werden. Und die Sie dennoch Tag für Tag aus purem Idealismus und der Sorge um unsere Heimat über das informieren, was Ihnen die Mainstreammedien ganz bewusst verschweigen oder es bis zur Unkenntlichkeit framen.

Sie können jene „alternativen Medien“ unterstützen, die für ihren Idealismus und ihre mutige Wahrheitsliebe dafür häufig auch noch mit Unterlassungsklagen und Prozessen überschüttet werden, die sie finanziell zum Aufgeben bringen wollen.

Unterstützen Sie bitte die Arbeit von „Philosophia Perennis“! Hier mit einem Klick:

PAYPAL (Stichwort Schenkung Advent)

Ganz herzlichen Dank! Jede noch so kleine Gabe ist ein mutmachendes Zeichen, ein Licht in unserer dunklen Zeit!

Brüssel: Palästinenser stürmen Weihnachtsmarkt
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

