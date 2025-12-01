Montag, 1. Dezember 2025
Linksfaschismus

Gießen: Wie Merz den Linksterror schönredet

(c) Screenshot YT
David Berger
By David Berger
2375

(David Berger) Man mag es kaum glauben, aber Merz hat es tatsächlich getan: Die teilweise extrem gewalttätigen Übergriffe linksextremer Chaoten auf die Polizei, Presse und Mitglieder der größten Oppositionspartei in Gießen als eine „Auseinandersetzung zwischen ganz links und ganz rechts“ bezeichnet.

Hier habt ihr die komplette Total-Engleisung von Merz heute zu Gießen! Eine absolute Dreistigkeit, so etwas im Angesicht der feigen Angriffe auf die AfD-Abgeordneten, auf die Polizei und auf die freie Presse zu äußern! pic.twitter.com/h5iJl5jskk

— Kolja Barghoorn (@MitAktien) November 29, 2025

Perfide Entgleisung

Welch perfide Entgleisung, die ihn erneut als Meister im lügenhaften Framen zeigt: Nein Herr Merz, das, was Sie als „Auseinandersetzungen zwischen ganz links und ganz rechts“ bezeichnen, sind Angriffe auf die Polizei, auf die Presse und eine ebenso demokratische wie friedliche Veranstaltung der größten Oppositionspartei Ihres Landes!

Damit fallen Sie nicht nur den verletzten Journalisten in den Rücken, sondern jedem einzelnen der 6.000 Polizeibeamten, die hier – unter Gefahr für Leib und Leben – ihren Dienst tun müssen.

Irritiert zeigt sich daher auch der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jochen Kopelke über Ihre Aussage, Herr Bundeskanzler: „Anstatt der Polizei für ihre professionelle Arbeit zu danken, warnt er Menschen vor unerfreulichen Fernsehbildern und Auseinandersetzungen zwischen ganz links und ganz rechts“.

„Der Linksextremismus hat seine hässliche Fratze gezeigt“ – so die Polizeigewerkschaft weiter. Bei den Unruhen in Gießen handelt es sich tatsächlich um einen Angriff linksfaschistischer Gewalttäter, die auch Sie an Ihrer Brust großgezogen und durch ihre Hetze zu Gewalttaten motiviert haben, auf die Demokratie – unseren Staat.

Es ist verrückterweise jener Mob, der vor Kurzem noch CDU-Büros gestürmt und zerlegt hat, als sie vermutlich aus Versehen mal versucht haben, Politik zu machen, ohne diese von Klingbeil und die Seinen absegnen zu lassen. Und glauben Sie nicht, dass das nur eine kurze Episode war: „Antifa!-Aufkleber wie der nebenan abgebildete finden sich in Berlin inzwischen öfter als jene die „FCK AfD“ propagieren.

Die Mitschuld verschleiern

Ihr perfides, an den Staatsfunk erinnerndes Framing, ist psychologisch verständlich. Versuchen sie doch dadurch die Mitverantwortung für diese linksextreme Gewalt zu leugnen. Und gleichzeitig zu unterschlagen, dass sie immer mehr in die Rolle eines braven Schoßhündchen von Lars Klingbeil & Co geraten. Für diesen gilt jedoch, was Julian Reichelt festgestellt hat:

„Wir erleben einen Tag der linksextremen Machtübernahme und Selbstjustiz. Das ist politisch so gewollt und heraufbeschworen worden. Das linke Lager in Deutschland empfindet Gewalt als vollkommen legitimes Mittel. Die Leute, die hier losschlagen, sind nicht der linke Rand. Sie sind tief verankert in Parlament und Regierung. Lars Klingbeil ist einer von ihnen. Sie sind finanziert von Steuergeld. All das ist nur ein Vorgeschmack. Wenn die Linken nicht mitregieren dürfen, zünden sie das Land an.“

All das entschuldigt Sie aber in keiner Weise. Ganz im Gegenteil, zeigt es doch erneut, dass sie im Bundeskanzleramt falsch am Platz sind. Solche perfiden Aussagen sind eine Schande für unser Land! Und Sie werden zunehmend zu einer Gefahr für die Demokratie und Menschenrechte in unserem Land!

Aktion: Meine Adventsgabe für „Philosophia Perennis“

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
Dieses Gespräch geht jeden Steuerzahler etwas an
Nächster Artikel
Nach DGB-Terror in Gießen: Gewerkschaften sollen mehr Geld bekommen
David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN

  • Leitmedium der Alternativen (correctiv)
  • Darkroom-Hedonismus (rechtsextreme Szene)
  • We need people like you (Steve Bannon)

FOLGEN SIE UNS!