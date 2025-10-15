Trump lobt Orban als „großen Führer“ (Video)

Der US-Präsident geht davon aus, dass Viktor Orbán die Wahlen im April 2026 gewinnen werde.

Beim Friedensgipfel in Ägypten schenkte Donald Trump Ungarn und Viktor Orbán besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

„Viktor Orbán ist ein großer Führer.“

– so der US-Präsident.

Er habe Viktor Orbán bereits bei den letzten ungarischen Wahlen unterstützt, und bezog sich dabei auf das ausgezeichnete Verhältnis zwischen den beiden Politikern.

„In Ungarn wird es bald wieder Wahlen geben, bei denen Viktor Orbán wieder glänzend abschneiden wird.„

Trump lobte Ungarns Ministerpräsidenten und dankte ihm für die Unterstützung Ungarns für das Amerika unter Trump.

Vor der Unterzeichnung des Gaza-Friedensplans erklärte der Präsident:

„Dies ist sicherlich eine Zusammenkunft der einflussreichsten und wohlhabendsten Länder der Geschichte, und ich fühle mich geehrt, hier zu sein.„

Und weiter:

„Das ist ein unglaublicher Tag für die Welt“.

Der Plan soll dann auch noch vom ägyptischen Staatschef Abdel Fattah al-Sisi und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan unterzeichnet werden.

Dritter Weltkrieg verhindert

Laut Trump habe das Abkommen den Dritten Weltkrieg verhindert, der seiner Meinung nach im Nahen Osten hätte ausbrechen können.

Und auch Ägyptens Präsident meinte, die heutigen Gaza-Abkommen „ebnen den Weg für eine neue Ära des Friedens und der Sicherheit im Nahen Osten“ – wie „Sky News“ zitierte. Und der ägyptische Staatschef Abdel Fattah al-Sisi weiter: „Das Ende des Krieges in Gaza muss das Ende aller Kriege in der Region bedeuten.“

Laut ihm wäre die Zwei-Staaten-Lösung…

…“der einzige Weg, die Wünsche des palästinensischen und israelischen Volkes nach Beendigung des Konflikts zu erfüllen. Frieden wird nicht von Ländern und Staaten geschaffen, sondern von Menschen, die darauf vertrauen, dass die Feinde von gestern jetzt Freunde sind.“

So al-Sisi weiter, welcher betonte, dass er die Bemühungen von Donald Trump schätze.

Trump lässt Orban nicht mehr los

Erstveröffentlichung: „Unser Mitteleuropa“