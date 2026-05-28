Dieser Mann hat die wichtigsten Argumente gegen die AfD!

„Verrecke AfD in Deinem eigenen Dreck“ – Es geht nichts über eine sauber begründete politische Meinung. Leider vermag dieser Herr seine Meinung nicht zu begründen und merkt mitten im Interview, dass er sich „lächerlich gemacht“ hat. Ich habe herzhaft gelacht.“ Unser Tweet des Tages von Dr. David Lütke mit einem Video des großartigen Youtubers Weichreite:

„Verrecke AfD in Deinem eigenen Dreck“

Es geht nichts über eine sauber begründete politische Meinung.

Leider vermag dieser Herr seine Meinung nicht zu begründen und merkt mitten im Interview, dass er sich „lächerlich gemacht“ hat.

Ich habe herzhaft gelacht.

Danke @weichreite! pic.twitter.com/3RhNRSNCiv

— Dr. David Lütke (@DrLuetke) May 27, 2026