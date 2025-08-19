Dienstag, 19. August 2025
Berlin

Polizei sucht Schläger vom Alexanderplatz

PP-Redaktion
By PP-Redaktion
204

Im Zusammenhang mit einer gefährlichen Körperverletzung in Mitte bittet die Polizei Berlin mit der Veröffentlichung von Fotos um Mithilfe bei der Suche nach vier bislang Unbekannten.

Am Samstag, den 30. November 2024, soll es gegen 2:30 Uhr an der Treppe des U-Bahnhofs Alexanderplatz zum Ausgang Dircksenstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Quartett und zwei 24 Jahre alten Männern gekommen sein. Im weiteren Verlauf sollen zwei Personen aus der Gruppe die beiden 24-Jährigen auf der Treppe geschlagen haben. Einer der beiden erlitt dabei Kopfverletzungen und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1:

  • circa 18 bis 20 Jahre alt
  • schlanke Statur
  • gekräuseltes schwarzes Haar
  • graue Hose, schwarze Jacke, schwarze Turnschuhe mit weißer Kappe

Tatverdächtiger 2:

  • circa 18 bis 20 Jahre alt
  • gekräuselte helle Haare, High-Taper-Fade-Frisur
  • weiße Jacke, schwarze Hose, Turnschuhe

Tatverdächtiger 3:

  • circa 18 bis 20 Jahre alt
  • kurze schwarze Haare, leichter Oberlippenbart
  • hellblaue Jacke, schwarze Hose, hellblaue Turnschuhe

Tatverdächtiger 4:

  • circa 18 bis 20 Jahre alt
  • High-Taper-Fade-Frisur
  • schwarze Jacke, helle Jeanshose, weiße Turnschuhe

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

  • Wer kann Hinweise zur Identität und/oder den Aufenthaltsorten der gesuchten Personen geben?
  • Wer hat den Vorfall in den Morgenstunden des 30. November 2024 gegen 2:30 Uhr selbst beobachtet und kann weitere Angaben dazu machen?
  • Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) in der Perleberger Straße 61a in Moabit während der Bürodienstzeiten unter der Rufnummer (030) 4664–574100 entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten ist das Kommissariat unter der Telefonnummer (030) 4664-571100 zu erreichen. Auch per E-Mail können Hinweise gegeben werden: Dir5K41@polizei.berlin.de. Zeuginnen und Zeugen können sich auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache nutzen.

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
AfD-Bayern durchbricht die Marke von 10.000 Mitgliedern
PP-Redaktion
PP-Redaktion
Eigentlich ist PP nach wie vor ein Blog. Dennoch hat sich aufgrund der Größe des Blogs inzwischen eine Gruppe an Mitarbeitern rund um den Blogmacher Dr. David Berger gebildet, die man als eine Art Redaktion von PP bezeichnen kann.

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN

  • Leitmedium der Alternativen (correctiv)
  • Darkroom-Hedonismus (rechtsextreme Szene)
  • We need people like you (Steve Bannon)

FOLGEN SIE UNS!