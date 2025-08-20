Mittwoch, 20. August 2025
Ich bin gesichert rechtsextrem!

Pommes Leibowitz
By Pommes Leibowitz
Den Verdacht hatte ich schon lange. Man spürt ja, wenn im Leben etwas schief läuft, wenn man vom rechten, oder in diesem Fall eher linken Weg abgekommen ist.

Um mir Gewissheit zu verschaffen, habe ich eine Onlineabfrage der über mich

verfügbaren Daten genutzt. Und veröffentliche es nun, um andere verirrte Schafe zu warnen und an meinem abschreckenden Beispiel zu schulen. Wachet auf und kehret um, solange es noch geht!

Damit auch ihr euren auf Meldelisten und Online-Überwachung basierenden Social Score  ermitteln könnt, gibt es jetzt dieses nützliche Tool. Erfahrt, wo ihr steht und ob es noch Hoffnung gibt. Für mich ist es leider zu spät. Wer einmal in die Fänge des Teufels geriet, mit seinen intellektuellen Verführungen, der ist verloren für die heile Welt des Wokismus.

P.S. Zuerst wollte ich eigentlich ein Gefährderprofil von David Berger abfragen, dessen Blog das hier ja ist. Aber dann dachte ich mir, dieses Fremdouten ist nur eine Form von Denunziation. Und auch, wenn das meinem persönlichen Social Score Pluspunkte bringen würde, ist das ein Weg, den ich nicht gehen mag. So bleibt es David überlassen, sich selbst zu outen, wenn die Zeit dafür gekommen ist 😉

Aus gegebenem Anlass:

Dieses Tool ist natürlich Satire, eine böse Fiktion. Aber es hat den ernsten Hintergrund, dass es tatsächlich Meldelisten für zB. feminismusfeindliche, queerfeindliche, zuwanderungskritische Äußerungen gibt und wohl auch allgemein für „räächtes Gedankengut“. Diese Meldelisten können zwar von jedem Denunzianten gefüttert werden, aber nicht von eventuell Betroffenen abgerufen werden.

 

