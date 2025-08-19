AfD-Bayern durchbricht die Marke von 10.000 Mitgliedern

Trotz permanenter Diffamierungen und politischer Ausgrenzung durch CSU, SPD und Grüne wächst die AfD in Bayern unaufhaltsam weiter. Nicht nur die Umfragewerte steigen kontinuierlich, sondern auch die Zahl der Menschen, die bereit sind, sich aktiv zu engagieren. Gastbeitrag von Stephan Protschka.

Selbst die jüngste Einstufung durch die Behörden als „extremistisch beeinflusst“ hat den positiven Trend nicht gebremst – im Gegenteil: Immer mehr Bürger erkennen, dass diese Etikettierungen nur ein politisches Instrument sind, um die AfD zu schwächen. Die Menschen lassen sich davon nicht beirren. Ganz im Gegenteil: gerade Beamte, Soldaten, Polizisten, Angestellte in Landratsämtern und vielen anderen Behörden haben genug von der derzeitigen Politik und suchen in der AfD eine echte Alternative. Sie wollen sich nicht länger mit den Fehlentscheidungen der Regierung abfinden, sondern selbst aktiv werden.

Dass wir nun die historische Marke von 10.000 Mitgliedern in Bayern erreicht haben, ist ein deutliches Zeichen: Die AfD ist längst im Herzen der Gesellschaft angekommen.

Dieser Erfolg ist vor allem unseren Mitgliedern, Funktionsträgern und ehrenamtlichen Helfern zu verdanken. Unsere Kreisvorsitzenden, Bezirksvorsitzenden und unzähligen Aktiven arbeiten Tag für Tag mit Herzblut, Einsatz und Standhaftigkeit für die Sache. Sie lassen sich nicht von Hetze oder Anfeindungen einschüchtern, sondern kämpfen unbeirrt für eine bessere Politik für unsere Heimat, unsere Familien und unser Land.

Die AfD Bayern ist stolz auf diese Entwicklung und voller Dankbarkeit gegenüber allen, die zu diesem Erfolg beigetragen haben. Gemeinsam gehen wir gestärkt in die kommenden Monate – überzeugt davon, dass unser Einsatz für Deutschland weiterhin Früchte tragen wird.

