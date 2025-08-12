Berlin verliert internationale Gäste

Frank Christian Hansel, wirtschafts- und tourismuspolitischer Sprecher der AfD-Hauptstadtfraktion, kommentiert die sinkenden Besucherzahlen im Tourismusbereich:

„Die neuen Zahlen sind ein weiteres Alarmsignal. Fast fünf Prozent weniger Gäste aus dem Ausland, bei Niederländern sogar minus 23 Prozent.

Statt Berlin wettbewerbsfähig zu machen, hält die Landesregierung an unnötigen Belastungen wie Citytax und Luftverkehrssteuer fest. Damit werden Touristen abgeschreckt und Airlines geschwächt.

Die Folgen spüren nicht nur Hotels und Gastronomie, sondern auch Handel, Kultur und Veranstaltungswirtschaft. Berlin muss den Irrweg der tourismusfeindlichen Abgaben beenden, Rahmenbedingungen im Flugverkehr verbessern und gezielte Werbung im Ausland betreiben.

Nur so gewinnt Berlin internationale Gäste zurück. Alles andere ist verantwortungslose Wirtschaftspolitik.“

Addendum (DB): Hauptstadtkriminalität abschreckend?

Frank Christian Hansel gilt als renommierter Fachmann für Wirtschaft und Finanzen und die erwähnten Verbesserungsvorschläge sind sicher alle stichhaltig.

Ich frage mich aber auch, ob nicht die inzwischen weltweit für Schlagzeilen sorgenden Palästinenserunruhen in Berlin sowie die ebenfalls in Berlin besonders heftige Kriminalität mit Migrationshintergrund bei der Entscheidung vieler Touristen gegen Berlin eine entscheidende Rolle spielen.

Allein im Jahr 2024 wurden über eine halbe Million Straftaten in Berlin registriert, davon wurden mehr als 3600 Straftaten an Touristen begangen.