Dienstag, 12. August 2025
Forsa-Sonntagsfrage: AfD mit 26 % stärkste Partei Deutschlands

(David Berger) Neue Sternstunde bei der Sonntagsfrage: 100 Tage Merz als Bundeskanzler und die Umfragewerte für die Union verschlechtern sich von Woche zu Woche. Ganz anders die AfD, die zur stärksten Partei in Deutschland aufsteigt und inzwischen zwei Punkten vor CDU/CSU liegt.

Die Union kommt bei der aktuelle Forsa-Umfrage für das RTL/ntv-Trendbarometer nur noch auf 24 Prozent, der niedrigste Wert seit Ende April, als die sich Merz komplett als verflogenster Kanzler aller Zeiten outete. Die SPD dümpelt weiter auf niedrigem Niveau als Kleinpartei, die ihre ganze Macht nur der Brandmauererpressung verdankt. Zusammen kommen die beiden Koalitionspartner noch auf 37 Prozent.

Laut Deutschlandkurier eine sinistere Situation: „Rechnerisch hätte nur ein Bündnis aus AfD und Union eine stabile Mehrheit, doch die Union schließt das kategorisch aus. Eine schwarz-rot-rote Variante wäre knapp möglich, gilt politisch jedoch als unrealistisch. Als einziges Szenario innerhalb der Unvereinbarkeitsbeschlüsse bleibt die Kenia-Koalition aus Union, SPD und „Grünen“.“

Merz hat fertig

Dazu passt, dass die Zustimmung der Deutschen zu Bundeskanzler Friedrich Merz auf einen Tiefpunkt fällt: Nur noch ein knappes Drittel aller Befragten äußern sich zufrieden mit dessen Arbeit, das heißt ganze drei Prozentpunkte weniger als noch vor zwei Wochen.

 

Die zustimmungsstärkste Partei verbieten?

Vor diesem Hintergrund nehmen sich die Forderungen die stärkste Partei Deutschlands und einzig reale Oppositionspartei gegen das Altparteien-Kartell verbieten zu wollen und sie schon jetzt von wichtigen, ihr zustehenden Ämtern oder AfD-Politiker mit fadenscheinigen Gründen von Wahlen auszuschließen, als besonders antidemokratisch und verfassungsfeindlich aus.

Der AfD-Politiker René Springer vermutete, dass nun die Panik in den Hinterzimmern der Altparteien groß sein dürfte. Und fragt: Was kommt jetzt? Noch mehr Diffamierungen? Noch mehr Repressionen gegen die Opposition? Egal, was das Parteienkartell unternehmen wird: Die Bürger lassen sich nicht mehr einlullen. Der politische Wandel ist nicht aufzuhalten

Berlin verliert internationale Gäste
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

