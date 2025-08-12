Dienstag, 12. August 2025
Amadeu Antonio Stiftung inside

(c) Aspekte/ZDF
Pommes Leibowitz
Pommes Leibowitz
403

Videos sagen mehr als 1000 Worte: Ein Interview aus den heiligen Hallen der Kultur und Demokratie schützenden Stiftung klärt auf. Jeder ehrliche Kommentar allerdings könnte strafrechtliche Konsequenzen haben, deshalb überlasse ich das Urteil dem geneigten Leser.

Ihr erfahrt hier mehr über „die Normalisierung rechtsextremer Einstellungen“, „rechtsextreme Kulturkampf-Strategien“ und die allgemeine „Wut auf Woke“.

Nebenbei erhalten alle Modeinteressierten inspirierende Anregungen für ihr zukünftiges Styling. Schließlich wollen wir doch alle irgendwie dazugehören.

Infos zur Quelle:

Es handelt sich um einen kleinen, auf Zitatrecht beruhenden Ausschnitt aus der Aspekte-Sendung Wut auf Woke vom 08.08.2025. Ein ähnlicher Ausschnitt wurde von Amadeu Antonio auf X/Twitter gepostet.

Der interviewte Mitarbeiter mit dem stylishen Outfit und der ausdrucksvollen Mimik ist Lorenz Blumenthaler.

Die Amadeu Antonio Stiftung wird pro Jahr mit 2,77 Millionen (ca. 64% ihres Etats) vom Staat unterstützt und kämpft wacker gegen alles, was rechts von Linksextrem ist.

**

Pommes Leibowitz
Pommes Leibowitzhttps://pommes-leibowitz.com
Studium der Wirtschaftswissenschaften, danach als Analyst im Marketing eines globalen Konzerns tätig gewesen. Inzwischen selbständig. Zeitweise bei den Piraten und als Internet-Aktivist unterwegs, dabei diverse Kampagnen entwickelt. - Er sieht sich heute als Kolumnisten in Wort und Bild (Photoshop), der sich eher Fragen des Zeitgeistes als konkreten, aktuellen Ereignissen widmet.

