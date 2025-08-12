Amadeu Antonio Stiftung inside

Videos sagen mehr als 1000 Worte: Ein Interview aus den heiligen Hallen der Kultur und Demokratie schützenden Stiftung klärt auf. Jeder ehrliche Kommentar allerdings könnte strafrechtliche Konsequenzen haben, deshalb überlasse ich das Urteil dem geneigten Leser.

Ihr erfahrt hier mehr über „die Normalisierung rechtsextremer Einstellungen“, „rechtsextreme Kulturkampf-Strategien“ und die allgemeine „Wut auf Woke“.

Nebenbei erhalten alle Modeinteressierten inspirierende Anregungen für ihr zukünftiges Styling. Schließlich wollen wir doch alle irgendwie dazugehören.

Infos zur Quelle:

Es handelt sich um einen kleinen, auf Zitatrecht beruhenden Ausschnitt aus der Aspekte-Sendung Wut auf Woke vom 08.08.2025. Ein ähnlicher Ausschnitt wurde von Amadeu Antonio auf X/Twitter gepostet.

Der interviewte Mitarbeiter mit dem stylishen Outfit und der ausdrucksvollen Mimik ist Lorenz Blumenthaler.

Die Amadeu Antonio Stiftung wird pro Jahr mit 2,77 Millionen (ca. 64% ihres Etats) vom Staat unterstützt und kämpft wacker gegen alles, was rechts von Linksextrem ist.

