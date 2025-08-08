Freitag, 8. August 2025
System Merzel

100 Tage Kanzler Merz: Deutschland noch viel schlechter dran als zu Ampel-Zeiten

Unterzeichnung des Koalitionsvertrages der 21. Wahlperiode des Bundestages (c) Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
PP-Redaktion
By PP-Redaktion
189

Alle zarten Hoffnungen auf eine langsame Erholung der deutschen Wirtschaft haben sich nach neuen verheerenden Zahlen aus der Industrie zerschlagen. Die Produktion bricht auf breiter Front ein, die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist knapp davor, die Drei-Millionen-Grenze zu überspringen. So sieht die desaströse Startbilanz von Kanzler Friedrich Merz (CDU aus, der am kommenden Mittwoch (13. August) 100 Tage im Amt ist!

In seiner ersten Regierungserklärung am 14. Mai tönte der CDU-Wahlbetrüger: „Die Menschen sollen schon im Sommer spüren: Es geht voran.“ Inzwischen ist der Sommer halb vorbei. Zweidrittel der Deutschen spüren jedenfalls nicht, dass es „voran“ geht! Laut dem neuen ARD-Deutschlandtrend sind 65 Prozent der Befragten unzufrieden mit der Arbeit des Kanzlers. Nur 32 Prozent äußerten, sie seien einigermaßen zufrieden.

Damit unterbietet Friedrich Merz seinen Amtsvorgänger Olaf Scholz (SPD) um Einiges: Dessen Zufriedenheitswerte hatten drei Monate nach seinem Amtsantritt im März 2022 immerhin bei 56 Prozent gelegen.

Wirtschaft im Sinkflug

Die Wirtschaft befindet sich weiter im Sinkflug. Wer dies wie die schwarz-roten Gesundbeter nicht wahrhaben wollte, wurde in dieser Woche auf den harten Boden der Realität zurückgeholt: Die industrielle Produktion in Deutschland hat den niedrigsten Stand seit Mai 2020 erreicht, als die Produktion infolge der Corona-Hysterie eingebrochen war.

Die reale (preisbereinigte) Produktion im Produzierenden Gewerbe ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Juni 2025 gegenüber Mai 2025 saison- und kalenderbereinigt um 1,9 Prozent gesunken. Aber auch im weniger volatilen Dreimonatsvergleich nahm die Produktion im 2. Quartal 2025 um 1,0 Prozent ab und erreichte damit ebenfalls ein so niedriges Niveau wie zuletzt in der ersten Jahreshälfte 2020.

Aber auch die Zahlen für Mai mussten rückwirkend deutlich nach unten korrigiert werden. Der Grund sind Korrekturmeldungen aus der Automobilindustrie. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juni 2024 war hier die Produktion im Juni 2025 kalenderbereinigt sogar 3,6 Prozent niedriger.

Voranschreitet nur die De-Industrialisierung

Die negative Entwicklung im Juni 2025 ist vor allem auf schwere Einbrüche im Maschinenbau (minus 5,3 Prozent zum Vormonat), in der Pharmaindustrie (minus 11 Prozent) und in der Nahrungsmittelindustrie (minus 6,3 Prozent) zurückzuführen. Insgesamt sank die Industrieproduktion (Produzierendes Gewerbe ohne Energie und Baugewerbe) im Juni 2025 gegenüber Mai 2025 saison- und kalenderbereinigt um 2,8 Prozent. Innerhalb der Industrie war der Produktionsrückgang über alle drei Hauptgruppen zu verzeichnen: Konsumgüter (minus 5,6 Prozent), Investitionsgütern (minus 3,2 Prozent), Vorleistungsgüter wie Elektronikteile und chemische Stoffe (minus 0,6 Prozent). In den besonders energieintensiven Industriezweigen brach die Produktion im Juni 2025 gegenüber Mai 2025 saison- und kalenderbereinigt um 2,2 Prozent ein.

Chemie-Stimmung stürzt fast zehn Prozent ab

Vor allem in der chemischen Industrie ist die Stimmung so schlecht wie seit zwei Jahren nicht mehr. Im Juli stürzte das Stimmungsbarometer in diesem Schlüsselsektor um 9,7 auf minus 19,2 Punkte ab, wie das Münchner Ifo-Institut mitteilte. Besonders stark gingen dabei die zukünftigen Erwartungen zurück, die sich von plus 8,6 auf minus 9,2 drehten. „Die vorübergehende Hoffnung der Chemie auf eine konjunkturelle Erholung ist verflogen“, sagt Ifo-Expertin Anna Wolf.

Insgesamt ist der ifo-Geschäftsklimaindex auf den niedrigsten Stand seit etwa zwei Jahren gefallen. Die Bewertung des Auftragseingangs war in der deutschen Wirtschaft lange nicht mehr so schlecht wie aktuell.

„Fette Rezession“

Hinzu kommt, dass das Statistische Bundesamt die Daten für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zuletzt ebenfalls nach unten korrigieren musste. Die zuvor vermeldete „Wellblech-Konjunktur“, bei der sich Anstiege und Rückgänge des Quartals-BIP abwechselten, sei einer „fetten Rezession“ gewichen, schreibt die Wirtschaftsagentur Bloomberg. Es zeichnet sich ab, dass der Rückgang größer und langanhaltender sein könnte und womöglich auch das dritte Quartal belastet. Ins düstere Bild passt, dass zusammen mit ihren jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen auch viele große Unternehmen ihre Jahresprognosen deutlich gesenkt haben. Dazu zählen laut „Bloomberg“:

▶ Autobauer wie Audi und Porsche

▶ Chemiekonzerne wie BASF und Brenntag

▶ Logistiker wie Jungheinrich

▶ Stahlhersteller wie Salzgitter

▶ Pharmaunternehmen wie Beiersdorf und Merck.

Dass so viele verschiedene Branchen in der Breite betroffen seien, spiegele die angespannten wirtschaftlichen Bedingungen wider, analysiert die Wirtschaftsagentur.

ING-Chefvolkswirt Carsten Brzeski räumt gründlich mit den Schönwetter-Parolen der Politik auf: „Die Daten zur Industrieproduktion sind ein kalter Schauer für unsere lange gehegte Erwartung, dass sich die deutsche Industrie zumindest konjunkturell erholen wird.“ Er befürchtet, dass die deutsche Industrie ihre Talsohle noch nicht erreicht hat. Für Bund, Länder und Kommunen bedeutet das noch dramatischere Steuerausfälle als befürchtet.

FAZIT: Es geht „voran“ – und zwar immer schneller in den Abgrund!

Erstveröffentlichung: Deutschlandkurier.

***

Kann „Philosophia-Perennis“ diesen Prozess überleben?

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
Was von der Leyen unter einem „freien Land mit freier Rede“ versteht…
PP-Redaktion
PP-Redaktion
Eigentlich ist PP nach wie vor ein Blog. Dennoch hat sich aufgrund der Größe des Blogs inzwischen eine Gruppe an Mitarbeitern rund um den Blogmacher Dr. David Berger gebildet, die man als eine Art Redaktion von PP bezeichnen kann.

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN

  • Leitmedium der Alternativen (correctiv)
  • Darkroom-Hedonismus (rechtsextreme Szene)
  • We need people like you (Steve Bannon)

FOLGEN SIE UNS!