Was von der Leyen unter einem „freien Land mit freier Rede“ versteht…

Es gibt Szenen, die könnten nicht typischer sein, um eine sinistere Situation innerhalb weniger als einer Minute deutlich zu machen. Dazu gehört ein Kurzvideo, das derzeit die Runde in den sozialen Medien macht:

Während Ursula von der Leyen Finnland und ihre EU als „freies Land mit freier Rede“ rühmt, führt die Polizist einen jener freien Bürger ab, der es gewagt hatte, bei ihrem Auftritt Kritik öffentlich zu äußern.

Quelle: X

Redefreiheit, aber keine Freiheit nach der Rede

Da scheint es kein Zufall, dass böse Zungen der Dame ein Wort in den Mund legen, das sie m.W. nie gesagt hat, aber ihre Mentalität gut zum Ausdruck bringt: „There is freedom of speech, but i cannot guarantee freedom after speech: Es gibt Redefreiheit, aber ich kann keine Freiheit nach der Rede garantieren“.

**

Dieser Blog setzt sich seit fast 10 Jahren für den Erhalt der Bürgerrechte gegen einen immer totalitärer werdenden Staat ein. Und wird dafür regelmäßig auf perfide Weise bekämpft. Umso mehr sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen:

PAYPAL (Schenkung)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung PP