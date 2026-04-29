„Keiner mag mich – aber ich find mich selber toll“

Vor zwei Wochen berichteten wir hier von einer aktuellen internationalen Umfrage, die ein düsteres Bild für den deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz zeichnet. Demnach ist er derzeit der unbeliebteste Regierungschef unter allen führenden Politikern demokratischer Staaten. Niemals zuvor seit 1945 stand ein deutscher Regierungschef im internationalen Vergleich so schlecht da. Inzwischen gilt das auch in seiner eigenen Partei. Dass er dennoch einen auf „cooler Macker“ macht, lässt ihn derzeit umso lächerlicher da stehen.

Passend dazu nun von MC Fidi der Merz-Song „Keiner mag mich“

Und passend dazu die Reaktion von Merzel auf solche Satire: „Kein Bundeskanzler vor mir hat so etwas ertragen müssen“: Er sei zwar nur gelegentlich auf Social Media unterwegs, „aber wenn Sie mal schauen, was dort über mich verbreitet wird, wie ich da angegriffen und herabgewürdigt werde – kein Bundeskanzler vor mir hat so etwas ertragen müssen. Ich beschwere mich nicht darüber, aber so ist es.“

Und hier dann etwas seriöser …