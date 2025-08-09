Wenn der Wokismus sich vergaloppiert

Wie reagiert man auf woken Hass? Mit Humor! Mit Vernunft und Argumenten kann man diesen überbordenden Hass nicht entkräften.

Nachdem die Verwendung eines schlanken weißen Models (Sydney Sweeney) in einer Jeanswerbung regelrechte Hassexzesse und Shitstorms aus der Woke-Community zur Folge hatte, kann man jetzt sagen: Das Imperium schlägt zurück. Mit bösem Humor statt hilflos dummem Hass. Nach dem nächsten Bild (als Teaser) folgt ein ebenso genialer wie aufwendig gemachter Satire-Clip.

Für alle, die keine Lust haben, sich den kompletten satirischen Videoclip anzuschauen, folgen anschließend noch ein paar Bilder/Auszüge aus dem Clip.

Ich erlaube mir den Hinweis, dass Sydney Sweeney in diesem AI-Clip deutlich spärlicher bekleidet ist als in der realen Werbekampagne. Es ist halt eine Parodie.

Jeans Supremacy

Selbst im Weißen Haus hat man sich jetzt neu eingekleidet.

Und auch der Ku Klux Klan hat sich umorientiert.

Zieht einfach nichts an, das auch Nazis tragen würden!

Eins steht wohl zweifelsfrei fest:

Den Räächtsruck kann niemand leugnen 😉

Nicht nur in den ÖRR beklagt man diesen Rückwärtstrend

„Aktuell zeichnet sich ein Rückwärtstrend zurück zum Schönheitsideal eines dünnen Körpers ab: Ein Bild, das weiß, kolonial und NS-ideologisch geprägt ist.“

Cosmo | WDR

Wer wollte daran zweifeln: Glaube der Wissenschaft und plündere den Kühlschank. Oder bist du etwa ein Nazi?