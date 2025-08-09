Samstag, 9. August 2025
Wenn der Wokismus sich vergaloppiert

Screenshot aus dem AI-Clip
Wie reagiert man auf woken Hass? Mit Humor! Mit Vernunft und Argumenten kann man diesen überbordenden Hass nicht entkräften.

Nachdem die Verwendung eines schlanken weißen Models (Sydney Sweeney) in einer Jeanswerbung regelrechte Hassexzesse und Shitstorms aus der Woke-Community zur Folge hatte, kann man jetzt sagen: Das Imperium schlägt zurück. Mit bösem Humor statt hilflos dummem Hass. Nach dem nächsten Bild (als Teaser) folgt ein ebenso genialer wie aufwendig gemachter Satire-Clip.

Sexy Sydney Sweeney und ihre woken Kritiker
Screenshot-Collage: Pommes Leibowitz

Für alle, die keine Lust haben, sich den kompletten satirischen Videoclip anzuschauen, folgen anschließend noch ein paar Bilder/Auszüge aus dem Clip.

Ich erlaube mir den Hinweis, dass Sydney Sweeney in diesem AI-Clip deutlich spärlicher bekleidet ist als in der realen Werbekampagne. Es ist halt eine Parodie.

Jeans Supremacy

Selbst im Weißen Haus hat man sich jetzt neu eingekleidet.

Präsident Trump und die First Lady in Jeans
Screenshot aus dem Clip

Und auch der Ku Klux Klan hat sich umorientiert.

Ku-Klux-Klan-Mitglieder in Jeans-Roben. Virtuelles Bild
Screenshot aus dem Clip

Zieht einfach nichts an, das auch Nazis tragen würden!

Achtung, womöglich werden diese Jeans auch von Weißen getragen
Screenshot aus dem Clip

Eins steht wohl zweifelsfrei fest:

Den Räächtsruck kann niemand leugnen 😉

American Eagle Werbung im Zeitverlauf
Original American Eagle Werbung im Verlauf der Zeit

Nicht nur in den ÖRR beklagt man diesen Rückwärtstrend

Was dein Body Image mit Kolonialismus zu tun hat.
(c) Cosmo/Nius

„Aktuell zeichnet sich ein Rückwärtstrend zurück zum Schönheitsideal eines dünnen Körpers ab: Ein Bild, das weiß, kolonial und NS-ideologisch geprägt ist.“

Cosmo | WDR 

Wer wollte daran zweifeln: Glaube der Wissenschaft und plündere den Kühlschank. Oder bist du etwa ein Nazi?

