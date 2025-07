Berlin: Ab morgen darf man in U-Bahn keinen mehr erschießen oder messern!

(David Berger) Wenn es um innovative Kriminalitätsbekämpfung geht, ist die Bundeshauptstadt ganz vorne mit dabei. Wie die Berliner Polizei soeben meldet, gilt ab morgen, den 17.07., ein berlinweites Waffen- und Messerverbot in Verkehrsmitteln und in Einrichtungen des ÖPNV in Kraft. Neben Messern betrifft dies insbesondere auch Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen.

Am Donnerstag, 17. Juli 2025, tritt die vom Senat von Berlin beschlossene Rechtsverordnung, mit der das Führen von Waffen und Messern in den Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennahverkehrs und Einrichtungen des öffentlichen Personenverkehrs im Land Berlin verboten wird, in Kraft.

Das berlinweite Waffen- und Messerverbot gilt grundsätzlich für alle Personen in Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennahverkehrs und Einrichtungen des öffentlichen Personenverkehrs (Bahnhofsgebäude, Bahnsteige sowie beidseitig begrenzte Zugänge). Ziel ist es, die Angriffe mit Waffen und Messern zu verringern, für mehr Sicherheit im Personennahverkehr zu sorgen und die Kriminalitätsbelastung zu reduzieren.

Kleiner Waffenschein zählt nicht mehr…

Das Messer- und Waffenverbot betrifft neben allen Arten von Messern insbesondere auch Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen (SRS-Waffen). Auch Personen mit einem sogenannten Kleinen Waffenschein dürfen ihre SRS-Waffen nicht führen. Für Polizei-, Rettungs- und andere Einsatzkräfte sowie zum Beispiel Beschäftigte gastronomischer Betriebe sind in der Verordnung Ausnahmen formuliert.

Die Polizei ist berechtigt, auch ohne konkreten Verdacht Kontrollen durchzuführen. Es werden regelmäßig solche anlassunabhängigen Kontrollen stattfinden. Verbotenerweise mitgeführte Waffen und Messer können eingezogen werden. Ein Verstoß gegen das Verbot kann mit einer Geldbuße von bis zu 10.000 Euro geahndet werden.

Genauere Informationen dazu stellt die Berliner Polizei in englischer und deutscher Sprache zur Verfügung: hier.

