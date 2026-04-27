Literaturfälschung aus „Rücksicht“ auf den Islam:

In der neuen niederländische Schulausgabe von Dantes „Göttlicher Komödie“ wurde eine kurze Passage gestrichen. Darin beschreibt Dante im 28. Gesang des „Inferno“ den Propheten Mohammed als einen der „Säer der Zwietracht“, der in der Hölle grausam bestraft wird. Die Übersetzerin entschied sich bewusst dafür, diese Stelle auszulassen, um religiöse Gefühle nicht zu verletzen. Ihre Entscheidung begründete sie auch mit aktuellen Ereignissen, die die Sensibilität im Umgang mit religiösen Darstellungen deutlich gemacht haben. Unser Tweet des Tages von Benjamin Kaiser

„In einer niederländischen Neuübersetzung von Dantes „Göttlicher Komödie“ wurde 2021 die Passage über Mohammed in der Hölle gestrichen, um „die Gefühle von Muslimen nicht zu verletzen“. In dieser Ausgabe für Schüler wurde der 28. Gesang zwar vollständig abgedruckt, jedoch die kurze Passage mit Mohamed weggelassen.

Dante betritt hier in seiner großen Vision den Graben des achten Höllenkreises, den Ort, an dem die „Säer der Zwietracht“ auf ewig leiden. Hier sieht Dante einen Dämon, der die Seelen mit dem Schwert zerhackt. Einer der Verstümmelten ist Mohammed (ital. „Maometto“), der als Spalter bestraft wird. Vor ihm her geht sein Schwiegersohn Ali („Alì“) der ebenfalls zur Strafe gespalten wird:

„Also verstümmelt siehst du Mahomet. Alì geht vor mir her und weinet laut, gespalten im Gesicht vom Kinn zum Wirbel. Und alle andern, die du hier erblickst, sind Säer der Zwietracht und des Skandals, drum also sind sie grausam zugerichtet.“

Die Übersetzerin Lies Lavrijsen begründete diese Streichung in einem Radio-Interview:

„Hätten wir die Stelle unverändert gelassen, hätten wir einen Großteil der Leserinnen und Leser unnötigerweise verletzt“, und verwies auf den am 16. Oktober 2020 durch einen 18 jährigen Muslim enthaupteten französischen Lehrer Samuel Paty, der in einer Unterrichtsstunde zur Meinungsfreiheit (im Kontext des Charlie-Hebdo-Prozesses) Karikaturen des Propheten Mohammed aus der Satirezeitschrift Charlie Hebdo gezeigt hatte.“

Literaturfälschung aus „Rücksicht“ auf den Islam: In einer niederländischen Neuübersetzung von Dantes „Göttlicher Komödie“ wurde 2021 die Passage über Mohammed in der Hölle gestrichen, um „die Gefühle von Muslimen nicht zu verletzen“. In dieser Ausgabe für Schüler wurde der 28.… pic.twitter.com/RSwSiZqA7Z — Benjamin Kaiser (@KaiserBenKaiser) April 27, 2026

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