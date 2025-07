Jetzt richtet sich die Wut der Spanier gegen die linken Fakenews-Medien

(David Berger) Die Spanier beginnen sich nicht nur gegen die explodierende Migrantengewalt zu organisieren, sie vertreiben jetzt auch die Journalisten der Mainstreammedien, die durch ihr Bagatellisieren und ihre Falschinformationen zu Propagandazwecken einen gewichtigen Teil Mitschuld an den gegenwärtigen Unruhen tragen.

Es ist kein Geheimnis, dass die von den Open Border-Globalisten gekauften Medien einen ganz großen Teil Mitschuld an der gegenwärtig Europa in den Bürgerkrieg und an den Rand der Zerstörung treibenden Immigration haben. Nicht nur in Deutschland, in dem vom Sozialisten Sanchez regierten Spanien ist dies nicht anders.

„Sagt endlich die Wahrheit!“

In Spanien richtet sich daher die Wut derzeit auch gegen die Mainstreammedien, die – ähnlich wie ihre deutschen Kollegen – die von Torre Pacheco derzeit auf ganz Spanien ausgreifenden Unruhen als Aufstand von Rechtsextremen, die ihrem Fremdenhass freien Lauf lassen, darstellen.

Radio Genoa schreibt zu folgenden Bildern: „Eines der schönsten Videos aller Zeiten. So behandeln spanische Patrioten Mainstream-Journalisten, die Lügen über Spanien verbreiten. Die Europäer sind aufgewacht.“

One of most beautiful videos ever. This is how Spanish patriots treat mainstream journalists who tell lies about Spain. Europeans have woken up. pic.twitter.com/E9fFKxAJpv — RadioGenoa (@RadioGenoa) July 16, 2025

Immer wieder wird den Mainstream-Medien in Spanien das Verbreiten von Fakenews vorgeworfen. Wütend schreien sie den Medienschaffenden zu: „Sag die Wahrheit!“

The mainstream media in Spain is SO FAKE, Spanish people scream at them “tell the truth” while they are live! 😂 pic.twitter.com/7Esfbssj14 — Ada Lluch (@ada_lluch) July 16, 2025

Geduld mit Presstituierten ist am Ende

Hier ein weiteres Video, in dem linksradikale Mainstream-Journalisten von den Menschen auf der Straße, die vorüber kommen, vertrieben werden: ihre Geduld mit denen, die Falschinformationen verbreiten, ist am Ende

Far-left mainstream journalists are chased away by Spanish patriots. Patience has run out even with those who spread misinformation. Go ahead and don’t stop, let’s change history. United we will win. pic.twitter.com/WZA9tWL6IA — RadioGenoa (@RadioGenoa) July 16, 2025

Und in Deutschland?

Jede Gewalt ist natürlich anzulehnen, wo der Widerstand aber zu legitimer Selbstverteidigung wird, ist er psychologisch gut verständlich. Die Deutschen sind keine Spanier, aber ein bisschen spanisches Temperament möchte man ihnen angesichts des tödlichen Journalismus von ARD, ZDF & Co schon wünschen …

