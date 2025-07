Journalist Patrik Baab entzaubert Kriegspropaganda

Geh doch – zieh in den Krieg! Mit diesen provokanten Worten will Patrik Baab in seinem emotionalen Gedicht einen 16-Jährigen zum Nachdenken zwingen. Baab ist jemand, der weiß, wovon er schreibt.

Patrik Baab – Politikwissenschaftler und Publizist – war viele Jahre für öffentlich-rechtliche Anstalten tätig und der Realität des Krieges in der Ostukraine, in Afghanistan und anderswo sehr nahe. Im Herbst 2023 erschien neben vielen anderen Büchern „Auf beiden Seiten der Front – Meine Reisen in die Ukraine“.