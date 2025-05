Jung, männlich, katholisch, gläubig… und rechts

Schon vor fast zwei Monaten berichtete ich hier auf Philosophia Perennis über ein erstaunliches Wiederaufleben des katholischen Glaubens in Großbritannien und Frankreich. Nun hat der Podcast „Glaube & Gesellschaft im Gespräch“ das Thema ebenfalls aufgegriffen.

Plötzlich stehen junge Menschen in Frankreich Schlange, um sich taufen zu lassen und sich am Aschermittwoch ein Aschenkreuz auf die Stirn zeichnen zu lassen. Gleichzeitig ist in England scheinbar ein sogenannter „Quiet Revival“ zu beobachten.

Ein „stilles Wiederaufleben“ des Glaubens würde vor allem junge, konservative Männer betreffen. Eine aktuelle Umfrage des YouGov-Instituts bestätigt diesen Trend. Erleben die Kirchen gerade tatsächlich einen Zuwachs? Ob und warum – darüber sprechen Niklas, Oliver und Nicolas in dieser Folge.

